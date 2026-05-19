ESIE celebra en Madrid la graduación del MBA Promoción 25-26

El pasado 30 de abril, el MBA ESIE celebró en Madrid el acto de graduación de su Promoción 25-26, en un encuentro que reunió a alumnos, representantes institucionales y profesionales vinculados al ámbito empresarial. La ceremonia marcó el cierre de nueve meses de formación en los que los participantes han desarrollado conocimientos en gestión, liderazgo y dirección empresarial.

La European School of International Education (ESIE) organizó este acto como culminación del recorrido académico del MBA ESIE, un programa que combina formación online con actividades presenciales orientadas a complementar la experiencia de los estudiantes y favorecer la interacción entre perfiles diversos.

Un acto académico con presencia institucional y empresarial La ceremonia se inició con la apertura de Santiago Navarro-Rubio, CEO de Namencis Education, quien dio paso al desarrollo del programa previsto para la jornada. Uno de los momentos centrales fue la conversación empresarial en la que participó José Elías Navarro, padrino y mentor de la promoción, cuya intervención se integró dentro de las actividades académicas del MBA ESIE.

Posteriormente, tuvo lugar la entrega de diplomas a los alumnos, que reconoció la finalización del programa por parte de los participantes. El acto contó también con la intervención de Francisco López-Navarrete, Global Credit Risk Portfolio Manager WM Analyst en el Banco Santander, que se sumó al desarrollo de la jornada junto a otros asistentes vinculados al entorno profesional.

Los estudiantes tuvieron igualmente un espacio de participación durante la ceremonia, en el que compartieron su experiencia a lo largo del programa. Durante estos nueve meses, los alumnos han combinado el seguimiento de contenidos académicos con la asistencia a eventos presenciales, que han permitido reforzar la interacción entre compañeros y ampliar su red de contactos.

Cierre del programa y continuidad de las conexiones profesionales El desarrollo del MBA ESIE integra una metodología que combina aprendizaje teórico con aplicación práctica y actividades complementarias. Este enfoque permite que los estudiantes participen en dinámicas que favorecen el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre perfiles con trayectorias distintas.

Los encuentros presenciales organizados durante el programa han contribuido a consolidar una red de contactos entre los participantes, generando espacios de relación que se extienden más allá del aula virtual. Estas iniciativas forman parte de la estructura del MBA ESIE, que incorpora tanto la formación académica como la interacción entre alumnos dentro de su propuesta educativa.

La jornada de graduación concluyó con un espacio dedicado al networking, en el que los asistentes pudieron intercambiar impresiones y establecer nuevas conexiones en un entorno profesional. Este cierre permitió dar continuidad a las relaciones generadas durante el programa y reforzar la interacción entre los graduados y otros profesionales presentes en el evento.

El MBA ESIE finaliza así su Promoción 25-26 con un acto celebrado en Madrid que reúne a alumnos y representantes del ámbito empresarial, dentro de una propuesta formativa que combina contenidos académicos, actividades presenciales y desarrollo de redes profesionales.

