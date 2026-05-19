Negocios
Etiquetas

La nueva web de Okeyholiday-Barcelona conecta hoteles, vuelos y grandes destinos internacionales en una sola plataforma

Emprendedores de Hoy
martes, 19 de mayo de 2026, 09:00 h (CET)

Organizar unas vacaciones internacionales, una escapada urbana o un circuito entre varios países resulta cada vez más sencillo gracias a las plataformas que concentran diferentes servicios turísticos en un mismo espacio. La evolución digital del sector ha impulsado nuevas formas de gestionar reservas con mayor comodidad y rapidez.


En esta línea, Okeyholiday-Barcelona presenta booking.okeyholiday-barcelona.com, una plataforma creada para facilitar la reserva de hotel y la planificación de viajes internacionales desde un único entorno online. Con sede física en Barcelona, la agencia reúne alojamientos, vuelos, trenes, circuitos organizados y actividades turísticas para destinos repartidos entre Europa, África, Asia y América.


Viajes internacionales, hoteles y experiencias en un solo espacio

La nueva plataforma de Okeyholiday-Barcelona permite acceder a una amplia selección de alojamientos, vuelos y viajes organizados para distintos perfiles de viajeros. A través de una navegación ágil y clara, es posible gestionar una reserva de vuelo, contratar una reserva de viaje o consultar circuitos internacionales con diferentes duraciones y servicios incluidos.


Entre las propuestas disponibles destacan recorridos como Roma y Florencia en tren, rutas por Londres y París con visitas guiadas o programas turísticos por Canadá y Marruecos. La web también incorpora actividades turísticas, entradas para monumentos y opciones vinculadas al turismo de ocio, turismo médico y turismo de lujo.


Además, la plataforma ofrece acceso a hoteles internacionales en ciudades como Bangkok, París, Londres, Nueva York, Marrakech o Palma de Mallorca, junto a paquetes vacacionales y alternativas adaptadas a diferentes presupuestos y estilos de viaje.


La oferta incluye igualmente conexiones ferroviarias por distintas ciudades europeas, combinaciones de vuelo más hotel y programas turísticos con traslados, visitas panorámicas y excursiones incluidas. Esta variedad permite organizar desde escapadas cortas hasta viajes de larga distancia sin necesidad de recurrir a diferentes plataformas para completar la planificación.


Reservas rápidas, ofertas online y destinos para viajar durante todo el año

La nueva propuesta digital de Okeyholiday-Barcelona nace con el objetivo de simplificar la organización de viajes y concentrar múltiples servicios turísticos en una sola plataforma. La posibilidad de reservar de forma rápida, sencilla y segura permite consultar disponibilidad, comparar opciones y acceder a ofertas exclusivas online desde cualquier lugar.


Dentro de las búsquedas más habituales aparecen términos relacionados con hotel barato, vuelo barato y grandes rutas internacionales. También destacan programas específicos como los viajes a Marruecos, con itinerarios por ciudades como Casablanca, Fez o Marrakech, así como propuestas para quienes buscan viajes a Egipto y otros destinos culturales de larga distancia.


El portal digital también incorpora información detallada sobre servicios incluidos, condiciones de viaje, tipos de alojamiento y documentación necesaria para determinados destinos internacionales. De esta manera, los viajeros pueden acceder a una planificación más completa antes de confirmar cualquier reserva.


Con esta nueva plataforma, Okeyholiday-Barcelona amplía su presencia digital y reúne reservas de hoteles, vuelos, trenes y actividades turísticas internacionales en un mismo espacio. Toda la información sobre destinos y servicios disponibles puede consultarse en booking.okeyholiday-barcelona.com.


Noticias relacionadas

Los mejores tipos de espacios para eventos corporativos en Barcelona

STUDIO360 lleva más de 20 años especializado en la localización y gestión integral de espacios para eventos en Barcelona.

Dormitorum disparó las ventas de colchones en 2025 ante la moda del 'sleepmaxxing' en España

Así, las ventas de colchones en dormitorum crecieron un 45% en 2025 según los datos compartidos por esta empresa, coincidiendo con un aumento de la demanda de productos vinculados al descanso y el bienestar.

Mallorca antes del verano; villas y casas vacacionales para escapadas en junio

Alojamientos en Alcúdia y otras zonas de Mallorca Además de estas propiedades, la web ofrece una selección de villas y casas vacacionales en Mallorca, lo que permite encontrar opciones junto al mar, alojamientos en pueblos con encanto o villas con piscina para disfrutar de unas vacaciones flexibles antes de la temporada alta.

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |   cms medios
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris
© 2026 Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto
Powered by Bigpress CMS Medios