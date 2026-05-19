Dormitorum disparó las ventas de colchones en 2025 ante la moda del 'sleepmaxxing' en España

La cadena de tiendas de colchones dormitorum, aumentó sus ventas un 45% durante 2025. Este crecimiento se ha visto impulsado por el interés de los consumidores españoles por mejorar la calidad del descanso y adoptar hábitos vinculados al fenómeno conocido como “sleepmaxxing”.

El interés por el descanso gana protagonismo en España La preocupación por mejorar la calidad del sueño ha ganado relevancia entre los consumidores españoles durante los últimos años. La tendencia conocida como “sleepmaxxing”, popularizada en redes sociales y plataformas centradas en bienestar y hábitos saludables, ha impulsado el interés por optimizar el entorno de descanso.

Así, las ventas de colchones en dormitorum crecieron un 45% en 2025 según los datos compartidos por esta empresa, coincidiendo con un aumento de la demanda de productos vinculados al descanso y el bienestar.

Aumenta el interés por renovar colchones y mejorar el entorno de descanso El auge de este tipo de hábitos también se ha reflejado en el comportamiento de consumo. Cada vez más personas muestran interés por renovar sus colchones o adaptar sus dormitorios para favorecer un descanso más adecuado.

La compañía ha detectado un incremento tanto en las búsquedas y compras online relacionadas con colchones en su tienda como en las visitas a tiendas físicas durante el último año. Según señalan desde dormitorum, muchos consumidores buscan actualmente productos orientados a mejorar el confort y la calidad del sueño.

“Dormir bien se ha convertido en una prioridad indiscutible cuando hablamos de salud y bienestar. En nuestras tiendas lo vemos a diario; los clientes llegan mucho más interesados y nos piden asesoramiento experto, no sólo sobre qué colchón comprar, sino sobre cómo mejorar su descanso”, explica Edgar Ares, responsable de marketing de dormitorum.

El sector del descanso mantiene su crecimiento El interés creciente por el descanso y el bienestar continúa impulsando la demanda de productos relacionados con el sueño. La evolución de tendencias como el “sleepmaxxing” refleja un cambio en los hábitos de consumo vinculados al cuidado personal y al descanso en el hogar, que se extiende a todo el sector.

Más información sobre dormitorum La empresa dormitorum no solo comercializa colchones, sino que también es conocida por otros productos relacionados con el descanso, como canapés abatibles, bases tapizadas, cabeceros de cama y sofás, entre otros. Además, cuenta con tiendas físicas en Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, junto a su canal de venta online. Toda la información sobre sus tiendas físicas puede consultarse aquí .

