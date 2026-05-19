​Por qué cuesta tanto cerrar

Hay personas que saben con claridad que una relación no funciona. Que el daño se ha repetido demasiadas veces. Que lo que había ya no está, o nunca estuvo del todo. Y aun así no cierran. No porque no vean la realidad. Sino porque temen lo que implica verla del todo.



Este artículo no va a juzgar eso. Va a nombrarlo. Porque mientras no se nombre, opera en silencio y toma decisiones por uno.

Cerrar de verdad exige soltar varias cosas a la vez, y no todas son evidentes. La más obvia es la herida: el dolor de lo que ocurrió, el resentimiento acumulado, la rabia que todavía no se ha disuelto del todo. Eso es lo que la mayoría identifica cuando piensa en lo que le cuesta cerrar.

Pero hay otras pérdidas menos visibles que pesan igual o más. Perder definitivamente ese vínculo. No como posibilidad teórica, sino como hecho real e irreversible. Asumir que la relación no fue lo que uno esperaba, o que la persona no es quien uno creía, o que algo en lo que se invirtió mucho tiempo y energía y esperanza no va a ser lo que se imaginaba.

Y enfrentarse al vacío que deja lo que se abandona. Ese espacio que queda cuando algo que ocupaba un lugar central en la vida ya no está. Aunque fuera doloroso. Aunque no funcionara. Aunque su ausencia sea, objetivamente, mejor que su presencia.

Ese duelo —porque es un duelo— se evita manteniendo una relación que no funciona, sostenida más por el miedo a cerrar que por algo real que justifique seguir.

El miedo al cierre tiene varias caras, y conviene reconocerlas porque cada una se disfraza de otra cosa.

A veces es miedo a perder a la persona. Aunque esa persona haya dañado, aunque la relación no funcione, aunque quedarse implique seguir sufriendo. El vínculo, por disfuncional que sea, da una forma de compañía que el vacío no da.

A veces es miedo a decepcionar. A ser el que corta, el que decide, el que pone fin. A cargar con la responsabilidad de ese cierre y con lo que el otro va a sentir o a decir.

A veces es miedo a estar solo. No solo en el sentido práctico, sino en el sentido más hondo: enfrentarse a uno mismo sin la distracción que da cualquier relación, incluso una que duele.

Y a veces es miedo a admitir. A reconocer que algo no funcionó, que se eligió mal, que se aguantó demasiado, que se invirtió en algo que no tenía futuro. Ese reconocimiento toca la imagen que uno tiene de sí mismo, y la mente lo evita con la misma energía con que evita cualquier otra amenaza a la propia identidad.

Todo eso puede revestirse de vocabulario generoso: quiero darle otra oportunidad, creo que puede cambiar, no quiero rendirme. Y puede ser sincero. Pero conviene preguntarse con honestidad si detrás de esas palabras hay esperanza real o hay miedo disfrazado de generosidad.

Hay una trampa específica que merece nombrarse: confundir amor con permanencia.

La idea de que si quieres a alguien debes seguir, de que el amor verdadero no se rinde, de que irse es una forma de fracaso o de falta de compromiso, está tan arraigada que muchas personas ni la cuestionan.

Pero no es así.

El amor no siempre se expresa quedándose. A veces se expresa marchándose sin odio, deseando el bien del otro desde la distancia, reconociendo lo que fue sin necesitar que siga siendo. Eso no es una versión menor de la generosidad. Es, en algunos casos, la más honesta.

Quedarse en una relación que daña no es lealtad. Es, muchas veces, una forma de evitar el duelo que implica cerrar.

Reconocer el miedo al cierre, en lugar de gestionarlo disfrazándolo de generosidad o de esperanza, es lo que permite tomar decisiones desde la lucidez en lugar de desde la evitación.

No se trata de cerrar por sistema. No se trata de que toda relación dañada deba terminar. Se trata de que la decisión —seguir o cerrar— se tome desde lo que realmente hay, no desde lo que uno necesita que haya para no enfrentarse al duelo.

Ese es el punto de partida. No cómodo. No sencillo. Pero honesto. Y desde la honestidad, al menos, las decisiones son reales.

