En la sede de la Fundación Universitaria Española, situada en la madrileña calle de Alcalá, número 93, ha tenido lugar la presentación del libro Levemente, entre tus dedos de Inma Jímenez Jorquera, en la que han participado, por orden de intervención, Javier Huerta Calvo, Catedrático de Literatura Española, de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que coordinó el acto, Basilio Rodríguez Cañada, Presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, Rafael Rodríguez-Ponga, filólogo, escritor y prologuista de la obra, Ridha Mami, Catedrático de la Universidad de La Manaouba (Túnez), Presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes (AHA), escritor y traductor y la autora.





Presentación del libro LEVEMENTE, ENTRE TUS DEDOS, de Inma Jímenez Jorquera, en Fundación Universitaria Española

Inma Jiménez Jorquera

Inma Jiménez Jorquera nació un 27 de abril en Lorca (Murcia). Estudió Historia del Arte. Con su primer poemario, Mi alma en Silos (2010), obtuvo una magnífica acogida por parte de los lectores y de la crítica especializada. Desde entonces, ha participado en numerosas actividades literarias. De Emoción y Sentimiento (2011) consolidó su vocación poética y nos entregó su sentir más auténtico y profundo. Le siguió Me baño en mi propio llanto (2013), gestado desde lo más profundo del dolor que la autora vivió y sufrió en los dos años anteriores a su publicación. En el poemario ¡Quiero volver al paraíso!, premio Sial Pigmalión de Poesía 2015, recuperó el tema amoroso y retornó a la senda de la luz y con Mieles del placer (2018) logró altas cotas de belleza y virtuosismo lírico. De mi palidez… a tu deseo (2020) la consagró como poeta mística contemporánea y Domine (2023) profundizó en la dimensión espiritual de su poesía.

En Levemente, entre tus dedos (2026) rinde un homenaje al arte y a la belleza, integrando en su poesía las distintas manifestaciones artísticas y explorando, a través de un lenguaje sensorial y simbólico, el diálogo entre el cuerpo, el alma y la trascendencia.

La obra presentada

Basilio Rodríguez Cañada; Rafael Rodríguez-Ponga; Inma Jiménez Forquera y Javier Huerta Calvo



En Levemente, entre tus dedos, Inma Jiménez Jorquera nos invita a un viaje poético donde el arte, el amor y la espiritualidad se entrelazan con delicadeza. Sus versos, breves y de gran intensidad sensorial, apelan a los cinco sentidos y convierten las manos, los dedos y la luz en símbolos centrales de una experiencia íntima.

El libro rinde homenaje a las bellas artes a través de figuras como Brunelleschi, Rodin, Sorolla, Kaváfis, Battiato, Nijinsky o Hitchcock, pero al mismo tiempo propone un diálogo más profundo: con la poesía, con el lector y con la dimensión trascendente de la existencia.

La voz de Inma Jiménez Jorquera se revela aquí plenamente madura: una poesía lírica, íntima y espiritual que busca, a través de la belleza, una forma de eternidad.

Rafael Rodríguez-Ponga

Universitat Abat Oliba CEU (Barcelona)