Nos vamos de terraceo

Con la llegada de la primavera, Madrid se transforma. Los días se alargan, la luz cambia el ritmo de la ciudad y las terrazas vuelven a ocupar un papel protagonista. De un tiempo a esta parte el terraceo se ha convertido en un must, no es solo una costumbre ahora que sale el sol, sino una forma de entender la forma de vivir en la capital: salir, alargar las sobremesas y dejar que los planes se diluyan entre la tarde y la noche.

En este contexto, la ciudad se reinventa y surgen nuevas terrazas, espacios abiertos donde gastronomía, ocio y vida social se encuentran al aire libre. Desde azoteas con vistas panorámicas hasta patios interiores o terrazas de barrio, Madrid ofrece múltiples formas de vivir la temporada sin prisas, con espacios que se adaptan a distintos ritmos y públicos.



Entre las propuestas que acompañan esta nueva temporada destaca la renovación de cartas y conceptos en varios rooftops de la capital como Picos Pardos Sky Lounge, el rooftop situado en BLESS Hotel Madrid, en pleno Barrio de Salamanca, que estrena carta de temporada coincidiendo con el inicio del buen tiempo.

Más que un cambio puntual de menú, la propuesta responde a la lógica del terraceo madrileño: una cocina pensada para compartir, alargar la estancia y acompañar el ritmo del día. Platos como el tartar de atún rojo con ají amarillo y aceituna negra o el crudo de corvina con almendra, uva y chalota, conviven con opciones diseñadas para la sobremesa sin prisa, como el guacamole preparado en mesa o los langostinos crujientes con mayonesa kimchi.

En los principales, la parrilla marca el ritmo con elaboraciones como la corvina con vinagreta mediterránea, el pulpo con ajo negro o el lomo bajo de ternera madurado. Para los más golosos también hay sitio, la tarta de queso BLESS o el brioche tostado con crema inglesa ponen el broche dulce a una carta pensada para disfrutar sin prisas.

Además, durante el mes de mayo el hotel introduce una propuesta que traslada la experiencia del rooftop también a los viernes por la noche: bajo el nombre de Fire Fridays, el espacio activa cada viernes hasta el 29 de mayo —de 20:00 a 23:00 h— una propuesta de parrilla con cocina en vivo. Una forma de devolver el protagonismo al producto y al fuego en un formato más distendido, en el que el tiempo vuelve a dilatarse entre mesa, conversación y sobremesa. La experiencia se completa con coctelería de autor, música y el ambiente del propio rooftop, con vistas abiertas a la calle Velázquez.



En paralelo, la tendencia de vivir la ciudad desde las alturas no se limita únicamente al ocio nocturno. Cada vez más rooftops incorporan también propuestas vinculadas al bienestar, en línea con un estilo de vida urbano más pausado. En este contexto, BLESS Hotel Madrid acoge junto a KO Urban Detox Center sesiones matinales que trasladan el yoga y el movimiento consciente a su terraza.

Más que una actividad puntual, se trata de una forma distinta de habitar el espacio: empezar el día al aire libre, con el skyline de Madrid como escenario y la sensación de pausa en medio del ritmo de la ciudad. Las próximas sesiones están previstas para el 23 de mayo y el 13 de junio, en una programación que refuerza la idea de que las azoteas madrileñas ya no son solo lugares para el ocio, sino también para el bienestar.

Este tipo de espacios refleja una tendencia cada vez más asentada en Madrid: la de terrazas que funcionan como puntos de encuentro flexibles, donde el plan se alarga de forma natural y donde la gastronomía se integra en la experiencia social de la ciudad. En primavera es la estación ideal, cuando el clima y la vida urbana convergen en la calle y en las alturas.

Así, más que una tendencia pasajera, el terraceo forma ya parte del estilo de vida madrileño, y en ese mapa amplio de azoteas, rooftops y espacios al aire libre, propuestas como Picos Pardos Sky Lounge se integran como una pieza más de una cultura que sigue evolucionando al ritmo de la capital.

BLESS Hotel Madrid Calle Velázquez, 62 28001 Madrid https://www.blesscollectionhotels.com/es/