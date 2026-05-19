GINEL lanza 'Grita', primer adelanto de su álbum debut 'BORDE VIVO'

GINEL presenta “Grita”, primer adelanto de su álbum debut, “BORDE VIVO”.

El single, que mezcla indie soul con influencias reggae, disponible desde el 14 de mayo y anticipa el primer disco del grupo.

GINEL presenta “Grita”, el primer single de su álbum debut, “BORDE VIVO”. La canción, disponible desde el 14 de mayo, funciona como carta de presentación de un proyecto marcado por el cuidado, la sensibilidad y la fuerza colectiva.

Con una sonoridad indie soul atravesada por influencias reggae, “Grita” construye una atmósfera tan estremecedora como alentadora. El tema combina calma, introspección y una energía poderosa que invita a la liberación. Concebida como una llamada a la manada, la pieza se ha convertido en uno de los ejes emocionales y sonoros de “BORDE VIVO”.

El disco fue grabado en Moba Studios, en Madrid, y mezclado y masterizado en Londres por Oli Barton-Wood, ingeniero que ha trabajado con artistas de referencia para la banda como Tom Misch, Nubiyan Twist y Jordan Rakei.

GINEL está formado por Marta Ge (compositora, vocalista y guitarrista), Mateo Vas (baterista y productor), León Sierra (bajista y coproductor), Lev Borovskyi (brass) y Ramón Paz (guitarrista).

Sobre el origen de “Grita”, Marta Ge explica:

“Es la primera canción que Mateo y yo compusimos propiamente juntas. La misma noche, en la misma habitación, iba surgiendo la letra a la vez que los arreglos. Yo estaba con mi cuaderno y boli, la guitarra, un micrófono y una grabadora; y Mateo saltaba del piano al bajo, del bajo a la guitarra y de la guitarra a la batería, hasta que creamos ‘Grita’. Más tarde, en el proceso de grabación junto a Lev, León y Ramón, la canción se llenó de identidad con los vientos, el empuje del bajo y los arreglos de guitarra”.

La composición nació de una frase que Marta había anotado años antes: “Si escucho tu canto lejos desde aquí, lo voy a repetir y lo voy a perseguir”. A partir de esa imagen, la artista imaginó una figura animalizada, cercana a una loba, arropada por una manada. El single conecta así con una idea de cooperación, cuidado e instinto, donde el grito funciona como llamada a la acción: un aullido de auxilio escuchado y correspondido.

“Grita” es un tema profundamente conectado con la naturaleza, las sensaciones, la intuición y el instinto. Su esencia sitúa al oyente en un estado de calma e introspección, pero también despierta una fuerza física y emocional que activa y mueve.

Mateo Vas resume así la energía de la canción: “Nos encanta abrir los conciertos con ella porque verdaderamente se siente como si se abriera un portal: una liberación, serenidad y fuerza”.

En pleno proceso de exploración y descubrimiento del sonido de GINEL, “Grita” supuso un primer paso decisivo para definir la identidad del grupo.

Sobre GINEL

GINEL nace en una época especialmente exigente para la música orgánica, en la que parece cada vez más difícil sostener los procesos humanos, la artesanía, la pausa, los silencios y el tiempo necesario para crear. Frente a la presión por competir en eficiencia, productividad, impacto y cifras, el grupo reivindica una forma de hacer música desde el cuidado, la emoción y la honestidad artística.

“BORDE VIVO” narra el momento en el que dejas de esperar a que la vida pase para empezar a vivirla de verdad, proceso por el que GINEL transitaba mientras escribía las canciones y daba forma a su disco. Este álbum es el resultado de un compromiso con su visión: preservar los procesos artesanales y colectivos.

La agencia de promoción musical PROMOSAPIENS realiza la promoción del nuevo single de GINEL que lleva por título “GRITA”, para más información y entrevistas escribe a: victor@promosapiens.net .

