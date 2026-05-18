Triple lanzamiento de LiberNovo: SE, Pro y Maxis introducen la ergonomía dinámica para todo tipo de cuerpos
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LiberNovo amplía su catálogo en Europa con el lanzamiento de las nuevas gamas Omni SE, Omni Pro y Maxis, tres líneas de sillas ergonómicas diseñadas para adaptarse dinámicamente a distintos perfiles de usuario y necesidades de trabajo híbrido y remoto
LiberNovo, la marca prémium de sillas ergonómicas pionera en asientos basados en el movimiento, confirmó hoy todos los detalles de su expansión de producto para el mercado europeo en 2026. Tres nuevas líneas —Omni SE, Omni Pro y la nueva serie Maxis— estarán disponibles para clientes de Reino Unido y la UE a partir del 16 de junio, con las reservas ya abiertas.
En toda Europa, el cambio hacia el trabajo híbrido y remoto ha convertido la oficina en casa en un elemento permanente. Sin embargo, la silla situada en el centro de esa configuración suele ser lo último que se actualiza. La mayoría de los asientos ergonómicos siguen funcionando bajo una premisa de hace décadas: encontrar la postura correcta, bloquearla y mantenerse quieto. LiberNovo rechaza por completo ese modelo. Su plataforma Dynamic Ergonomics está construida en torno a la adaptación continua: sillas que responden a cómo los usuarios se mueven a lo largo del día, en lugar de obligarlos a permanecer en una posición fija. Con tres líneas de producto diferenciadas, este enfoque llega ahora a usuarios de cualquier complexión y presupuesto.
Omni SE: ergonomía esencial, sin complejidad
Omni Pro: diseñada para quienes nunca se desconectan
Serie Maxis: diseñada desde cero para estructuras corporales más grandes
Detalles de las reservas en Europa
Para más información o reservar una silla, visitar www.libernovo.com.
Omni Pro: diseñada para quienes nunca se desconectan La Omni Pro toma la plataforma insignia Omni y la eleva para los usuarios más exigentes.
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