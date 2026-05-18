Accesibilidad universal en Cataluña; La modernización de ascensores es la reforma más rentable este año

Expertos de la empresa Ascensores Cataluña, con sede en Molins de Rei, analizan el impacto de la normativa vigente y la necesidad de modernizar el parque de elevadores en la provincia de Barcelona.

Barcelona, mayo de 2026.– El mercado de la elevación en Cataluña atraviesa uno de sus momentos más transformadores de la última década. Con un parque de ascensores que en ciudades como Barcelona y su área metropolitana destaca por su longevidad, la presión normativa y la demanda de eficiencia energética están obligando a las comunidades de propietarios a buscar soluciones técnicas más avanzadas y fiables.

Según los últimos datos del sector, una parte significativa de los elevadores operativos en la provincia de Barcelona requieren actualizaciones estructurales para cumplir con los estándares de seguridad que se exigirán de forma inminente. En este contexto, empresas especializadas como Ascensores Cataluña se han convertido en actores clave para garantizar la movilidad y la seguridad de miles de ciudadanos.

Proximidad y especialización en el Baix Llobregat Desde sus instalaciones centrales en Molins de Rei, Ascensores Cataluña ha diseñado un plan de asistencia técnica que prioriza la rapidez de respuesta, un factor crítico en un mercado tan denso como el catalán. "La clave no es solo instalar tecnología de vanguardia, sino ofrecer un mantenimiento preventivo que entienda las particularidades de los edificios del área metropolitana", señalan fuentes técnicas de la compañía.

La ubicación estratégica en Molins de Rei permite a sus equipos técnicos cubrir con agilidad no solo la capital catalana, sino también los principales núcleos industriales y residenciales del Baix Llobregat y el Vallès, zonas donde la actividad logística y residencial demanda una disponibilidad total de los sistemas de elevación.

Eficiencia energética: el reto del mercado barcelonés Además de la seguridad, el ahorro de costes en la factura eléctrica de las comunidades es la otra gran preocupación en el mercado de Barcelona. La sustitución de motores antiguos por sistemas de frecuencia variable y la iluminación LED son intervenciones que, según Ascensores Cataluña, pueden reducir el consumo eléctrico hasta en un 50%.

Con el horizonte puesto en 2027, la compañía refuerza su compromiso con la accesibilidad universal, ayudando a las fincas más antiguas de la provincia a eliminar barreras arquitectónicas, un paso esencial para la revalorización de los inmuebles en el competitivo mercado inmobiliario catalán.

Sobre Ascensores Cataluña: Especialistas en instalación y mantenimiento de sistemas de elevación, Ascensores Cataluña cuenta con una sólida trayectoria en el mercado catalán. Con sede central en Passeig de Pi i Margall, 08750 Molins de Rei, Barcelona, la empresa destaca por su servicio técnico de proximidad y su capacidad para adaptar soluciones de accesibilidad a todo tipo de edificios en la provincia de Barcelona. Para consultas técnicas o auditorías de seguridad, está disponible la página web ascensorescataluna.com.

