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El festival de la Fundación Athletic Club "Letras y Fútbol" arranca el próximo 26 de mayo en Bilbao

Comunicae
lunes, 18 de mayo de 2026, 17:32 h (CET)
Seis días de conversaciones culturales con un equipo de campeonato que cuenta con un tridente de Champions: Irvine Welsh, Enrique Vila-Matas y David Trueba

Entre el martes 26 y el sábado 30 de mayo, a las 19:00 de la tarde, el estadio de San Mamés se convierte en escenario cultural con seis días de conversaciones con un equipo de campeonato que completan reconocidos protagonistas del panorama artístico, literario y cultural: Amets Arzallus, Marta San Miguel, Paco Gómez, Aitor Lagunas, Lander Otaola, Javier Aznar, Diego Ibáñez y Óscar López.


El programa de esta XVII edición del Festival organizado por la Fundación Athletic Club, combina la relevancia de las personalidades invitadas con el interés social de los temas de conversación propuestos por el equipo de la organización, con su director, Galder Reguera, al frente.


Además, durante la edición de este año tendrá lugar la presentación del nuevo libro publicado por la Fundación Athletic Club, titulado Boise y escrito en euskera por Nerea Ibarzabal, Xabi Paya y Onintza Enbeita.


La entrada al festival será gratuita hasta completar aforo.


El acceso a la Sala Este de San Mames VIP Area será por la puerta 14 del estadio.


Programa de esta edición:


  • 26.05, 19:00. Enrique Vila-Matas, Paco Gómez y Marta San Miguel.
  • 27.05, 11:00. Presentación del libro Boise junto a centros educativos. Nerea Ibarzabal, Xabi Paya y Onintza Enbeita.
  • 27.05, 19:00. Pódcast en vivo. Brazalete Negro, con Aitor Lagunas y Lander Otaola.
  • 28.05, 19:00. Diego Ibañez y Javier Aznar.
  • 29.05, 19:00. Irvine Welsh y Amets Arzallus. Traducción simultánea inglés – euskera.
  • 30.05, 19:00. David Trueba y Óscar López.

"Letras y Fútbol" es un festival cultural organizado por la Fundación Athletic Club que cuenta con el patrocinio especial del hotel Melia Bilbao, y la ayuda del Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España.


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