Inmociónate reunirá en Barcelona a todo el ecosistema de la vivienda para abordar los retos del sector

Organizado por UCI a través de SIRA, el mayor encuentro inmobiliario de habla hispana, evoluciona en 2026 para conectar por primera vez a profesionales inmobiliarios, intermediarios de crédito, especialistas en rehabilitación y otros actores clave del mercado residencial. La cita se celebrará los días 4 y 5 de junio en el Palau de Congressos de Catalunya y abordará los grandes retos del sector desde una visión más transversal, colaborativa y orientada al crecimiento profesional El mercado de la vivienda vive un momento decisivo. Factores como la escasez de oferta, las dificultades de acceso, la evolución de la demanda, la rehabilitación del parque residencial o las nuevas formas de financiación, entre otros, están transformando profundamente el sector que representa, según el CIS, la principal preocupación de los españoles.

Ante este escenario, ya no basta con mirar la vivienda desde una única perspectiva. La compra, la financiación, la rehabilitación, la tecnología, la captación de inmuebles, el asesoramiento y la relación con el cliente forman parte de una misma conversación.

Con esta visión, Inmociónate, organizado por UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, a través de su área de desarrollo profesional, SIRA, reunirá por primera vez en Barcelona a todo el ecosistema de la vivienda, integrando en un mismo encuentro a profesionales inmobiliarios, intermediarios de crédito inmobiliario, especialistas en rehabilitación y otros actores clave del sector los días 4 y 5 de junio.

Desde su primera edición en 2010, Inmociónate se ha consolidado como el mayor encuentro inmobiliario de habla hispana. En 2026, el evento da un paso más en su evolución para convertirse en un punto de encuentro más amplio, conectado y representativo de todos los actores que intervienen en el presente y el futuro del mercado residencial.

Un encuentro para todo el ecosistema de la vivienda

La edición 2026 incorporará de forma destacada a intermediarios de crédito inmobiliario y a profesionales vinculados a la rehabilitación residencial, dos perfiles cada vez más relevantes en el nuevo contexto del mercado de la vivienda.

En un entorno marcado por mayores necesidades de especialización, planificación financiera, eficiencia energética y mejora del parque residencial, ambos colectivos desempeñan un papel clave para acompañar a clientes, comunidades de propietarios y profesionales inmobiliarios en la toma de decisiones.

Por ello, la mañana del 4 de junio, ICIs y profesionales de la rehabilitación contarán con espacios propios dentro de Inmociónate, diseñados para compartir tendencias, retos y oportunidades específicas de sus respectivos ámbitos de actividad. Posteriormente, todos los colectivos se unirán en una agenda común.

El resultado será un espacio donde se cruzan miradas que hasta ahora muchas veces avanzaban en paralelo, pero que hoy necesitan trabajar de forma más conectada. Porque los retos de la vivienda requieren colaboración, conocimiento compartido y una visión conjunta del mercado.

"Inmociónate’26 supone un paso adelante en la forma de entender el sector. La vivienda ya no es solo una cuestión inmobiliaria: también es financiación, rehabilitación, tecnología, sostenibilidad, asesoramiento y acompañamiento. Por eso, este año queremos reunir por primera vez a todo el ecosistema en un mismo espacio, con espacios específicos para quienes están llamados a jugar un papel cada vez más relevante en la evolución del mercado", señala Josep Vera, director de SIRA.

Inteligencia relacional para crecer en un mercado más competitivo

La edición 2026 abordará algunos de los grandes temas que están marcando la evolución del sector: geopolítica, innovación, Inteligencia artificial, tendencias de mercado, etc.

El programa combinará conferencias inspiradoras, break out sessions, salas temáticas, masterclass, con el objetivo de generar una experiencia que vaya más allá de la formación y favorezca conexiones reales entre profesionales.

Durante Inmociónate también se hará entrega de los Premios Inmosolidarios, los Premios de Marketing y los Premios de Innovación, tres reconocimientos que ponen en valor iniciativas destacadas dentro del ecosistema inmobiliario.

Estos galardones reconocen el compromiso social, la creatividad, la capacidad de innovación y las nuevas formas de generar valor en el sector, visibilizando proyectos y profesionales que están contribuyendo a construir un mercado inmobiliario más dinámico, responsable y conectado con las necesidades de la sociedad.

Los premios forman parte de la vocación de Inmociónate de impulsar no solo el conocimiento y el networking, sino también la evolución del sector a través de buenas prácticas, nuevas ideas y proyectos con impacto.

El claim de esta edición, "Inteligencia relacional", resume precisamente el espíritu del encuentro, poner en valor las relaciones profesionales como una palanca real de crecimiento.

En un mercado cada vez más competitivo, diferenciarse no depende solo de conocer las tendencias, sino también de saber conectar con otros profesionales, construir alianzas, compartir conocimiento y generar confianza.

"Inmociónate no es solo un evento para escuchar ponencias. Es un espacio para entender qué está pasando realmente en el mercado, conocer qué están haciendo quienes lideran el cambio y volver al negocio con ideas, contactos y oportunidades aplicables desde el primer día", añade Vera.

Los días 4 y 5 de junio, Barcelona se convertirá en el punto de encuentro del sector inmobiliario de habla hispana. Con esta nueva edición, UCI y SIRA refuerzan su compromiso con el desarrollo profesional del sector y con la creación de espacios capaces de conectar conocimiento, innovación y negocio.

