El 'secreto' del calendario escolar; por qué tantas becas para estudiar en EE. UU. aparecen en mayo

Hay decisiones que no se toman en enero.

Ni en septiembre.

Se toman en mayo.

Mayo llega justo cuando el curso empieza a oler a final. Cuando los pasillos del instituto dejan de ser rutina y se convierten en una cuenta atrás. Cuando los planes de futuro dejan de ser conversaciones lejanas y empiezan a tomar forma. Es el mes en el que el curso se acaba, pero la cabeza empieza a viajar lejos. Muy lejos. Concretamente, a 5.500 kilómetros.

Y entonces aparece una posibilidad que hace unos años parecía reservada a unos pocos: estudiar en un high school estadounidense con beca.

En los últimos años, mayo se ha consolidado como el momento en que más estudiantes de instituto deciden irse a estudiar a Estados Unidos. No es solo una cuestión de calendario académico. Es una cuestión emocional. Es el instante en que el vértigo del futuro pesa más que el miedo a salir de casa.

Y también es, curiosamente, el mes donde más becas se consiguen.

La paradoja del último minuto Mayo tiene algo contradictorio. Es el mes de los que improvisan… y el de los que planifican con un año de antelación.

Por un lado, están los “late deciders”. Estudiantes que, tras meses dudando, hacen clic. Muchas organizaciones lanzan promociones especiales para cubrir las últimas plazas del curso que empieza en septiembre. Becas parciales, ayudas adicionales, condiciones flexibles. Una oportunidad para quienes han necesitado un poco más de tiempo para decidir, pero no quieren dejar pasar la experiencia.

Por otro, están los estrategas. Familias que empiezan el proceso con más de un año de antelación para el siguiente curso. Planificar pronto significa más opciones, más destinos y, en muchos casos, mayores posibilidades de acceder a becas competitivas.

Las empresas especializadas lo confirman. Como Deaquiparafuera, compañía referente en España en educación internacional y especializada en enviar estudiantes de instituto a Estados Unidos y Canadá. Desde la empresa explican que mayo concentra el mayor volumen de solicitudes y cierres de beca del año. El final de curso actúa como detonante: cuando se cierra una etapa, empieza a dibujarse la siguiente.

Irse para crecer Más allá de cifras y promociones, hay algo más profundo. Irse un año fuera ya no es solo aprender inglés. Para muchos estudiantes, irse a Estados Unidos es la primera gran decisión adulta de sus vidas. Significa alejarse de casa, adaptarse a otra cultura y enfrentarse a una versión de sí mismos que todavía no conocen.

En un país donde la emancipación suele retrasarse y el futuro laboral genera incertidumbre, cada vez más estudiantes optan por adelantar esa experiencia de independencia. No esperan a la universidad. Empiezan antes.

Y mayo es el mes en que esa decisión deja de ser un pensamiento difuso y se convierte en formulario rellenado, entrevista realizada y beca solicitada.

No porque sea el momento perfecto.

Sino porque es el momento en el que muchos estudiantes se dan cuenta de que el mundo, en realidad, es más grande que su instituto.

En ese sentido, mayo no es solo el mes de las solicitudes o las promociones. Es, para muchos jóvenes, el mes en que empiezan a imaginar quién quieren ser.

Y a veces, ese camino comienza con una pregunta sencilla:

¿Cómo sería estudiar en EE.UU.?

