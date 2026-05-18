Abadecom Urban impulsa la señalización sostenible con su baliza fotoluminiscente de plástico reciclado

La búsqueda de soluciones urbanas más sostenibles, eficientes y respetuosas con el entorno ha convertido a la señalización fotoluminiscente en una alternativa cada vez más valorada para espacios públicos, rutas naturales, zonas turísticas y entornos urbanos. La necesidad de mejorar la orientación y la seguridad sin recurrir a instalaciones eléctricas complejas está favoreciendo la incorporación de nuevas soluciones adaptadas a criterios de sostenibilidad, bajo mantenimiento y eficiencia.

En esta línea, Abadecom Urban desarrolla propuestas orientadas a optimizar la visibilidad y la funcionalidad de espacios exteriores mediante productos fabricados con materiales reciclados, entre ellos su baliza fotoluminiscente destinada al balizamiento nocturno.

Señalización nocturna sostenible para espacios urbanos y naturales La apuesta por sistemas de señalización más eficientes y respetuosos con el medio ambiente está impulsando el desarrollo de soluciones capaces de mejorar la orientación y la seguridad en espacios exteriores sin depender de instalaciones eléctricas convencionales. Dentro de esta evolución, Abadecom Urban refuerza su compromiso con la innovación y la economía circular a través de su baliza fotoluminiscente, un producto diseñado para mejorar la orientación y la visibilidad en condiciones de baja iluminación sin necesidad de consumo eléctrico.

La baliza fotoluminiscente de Abadecom Urban está concebida para el balizamiento y la señalización nocturna en espacios naturales y urbanos. Su diseño combina un fuste fabricado en plástico 100 % reciclado y reciclable, con acabado madera, y una pieza fotoluminiscente que favorece la visibilidad del punto de guía y la orientación del recorrido, ofreciendo adicionalmente, bajo pedido, una pieza reflectante que cumple con los principios fotoluminiscentes y reflectantes.

Uno de los principales valores diferenciales de esta solución es su capacidad para acumular luz durante el día y emitir luminiscencia en la oscuridad, lo que permite reforzar la seguridad y la señalización en zonas donde no siempre es viable instalar iluminación convencional. Este tipo de baliza resulta especialmente útil en senderos, vías verdes, parques naturales, rutas turísticas, zonas arqueológicas, miradores, caminos peatonales y recorridos deportivos.

Materiales reciclados, durabilidad y menor mantenimiento Abadecom Urban está especializada en la fabricación, comercialización y exportación de productos respetuosos con el medio ambiente, entre ellos materiales fotoluminiscentes, señalética, mobiliario urbano y soluciones viales elaboradas con plástico reciclado. La compañía impulsa soluciones orientadas a reducir la huella de carbono y favorecer modelos de economía circular aplicados a infraestructuras urbanas y espacios naturales mediante tecnologías de fotoluminiscencia adaptadas a distintos proyectos de señalización sostenible.

La Eco-Baliza incorpora una pieza de fotoluminiscencia capaz de activarse mediante luz solar o artificial y ofrecer más de doce horas de luminiscencia en condiciones de oscuridad. Además, el fuste presenta propiedades resistentes frente a la humedad, los rayos ultravioleta, la putrefacción y los agentes químicos, incorporando también características antigrafiti y antivandálicas.

Con esta propuesta, Abadecom Urban responde a una necesidad creciente de administraciones, empresas constructoras, estudios de arquitectura, responsables de espacios naturales y gestores turísticos: incorporar productos que combinen funcionalidad, durabilidad, diseño y respeto medioambiental.

