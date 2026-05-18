Puertas automáticas en el Bages; cómo evitar averías, accidentes y costes imprevistos

Profesionales de instalación y mantenimiento de puertas automáticas en Manresa y el Bages alertan de que muchas averías graves llegan por falta de revisión preventiva.

Una mañana cualquiera. El camión de reparto llega puntual a una nave de la comarca, pero la puerta seccional no abre. El conductor espera. El responsable de almacén llama al técnico. El técnico tarda horas. La mercancía se retrasa. Lo que habría costado una revisión preventiva acaba costando, en tiempo y logística perdida, mucho más.

Esta situación se repite con más frecuencia de la que parece en comunidades de vecinos, locales comerciales y polígonos industriales del Bages. Y casi siempre el motivo es el mismo: nadie había revisado la puerta desde que se instaló.

El problema silencioso de los accesos automáticos Las puertas automáticas tienen una característica que las hace especialmente vulnerables al descuido: funcionan. Día tras día, sin avisar, hasta que de repente no funcionan. O peor: funcionan de forma incorrecta.

Los fallos más habituales son graduales. Un muelle que pierde tensión. Una fotocélula de seguridad que deja de detectar correctamente. Un motor que fuerza porque los raíles están sin lubricar. Un sistema de emergencia que lleva meses sin probarse. Ninguno se ve a simple vista. Todos pueden derivar en una avería completa o, en los casos más graves, en un accidente.

En comunidades de vecinos de Manresa y municipios del Bages, estas incidencias son más frecuentes de lo que los propietarios suelen imaginar. Las puertas de garaje comunitarias acumulan miles de ciclos de apertura y cierre al año, y muchas llevan funcionando sin ninguna intervención técnica desde su instalación. En comunidades gestionadas por administradores de fincas, un acceso averiado puede convertirse rápidamente en una incidencia recurrente y difícil de gestionar.

Normativa y responsabilidad Las instalaciones de uso colectivo deben revisarse conforme a la normativa vigente y al uso que soportan. Sin embargo, muchas comunidades de propietarios y negocios de la comarca no tienen contratado ningún tipo de mantenimiento. La puerta se instaló, funcionó, y nadie volvió a preguntar por ella.

El problema se agrava en accesos de alta rotación: comunidades grandes de Manresa, naves en polígonos del Bages, parkings con varios turnos de actividad. Un mecanismo que en uso doméstico moderado puede aguantar años sin intervención, en entornos intensivos puede deteriorarse en meses.

Tres riesgos que nadie calcula Cuando se habla de mantenimiento, la conversación suele girar en torno al coste de la revisión. Pero rara vez se calculan los riesgos reales de no hacerla.

El primero es económico: una avería sin mantenimiento previo suele costar claramente más que una revisión programada a tiempo, especialmente cuando implica piezas dañadas en cadena o una intervención de urgencia.

El segundo es de seguridad: un sistema que falla puede causar atrapamientos o golpes. La responsabilidad recae sobre el propietario o la comunidad, y puede tener consecuencias legales.

El tercero es operativo: para un negocio o una nave del Bages, un acceso bloqueado puede paralizar la actividad durante horas.

Automatizar también es prevenir Otro escenario frecuente en la comarca: comunidades y negocios que todavía tienen puertas manuales antiguas. La automatización no es solo una cuestión de comodidad. Incorporar sistemas modernos; fotocélulas de detección, límites de fuerza de cierre, apertura de emergencia, mejora directamente la seguridad del acceso. Una puerta antigua sin automatizar, a menudo, es una puerta menos segura.

La decisión suele posponerse por el coste inicial. Pero comparado con reparaciones frecuentes en mecanismos desgastados, o con los riesgos de responsabilidad que implica un sistema sin garantías actuales, el cálculo cambia.

Qué debe incluir una revisión Una revisión bien hecha no es solo comprobar que la puerta abre. Implica verificar el estado de muelles y contrapesos, los sistemas de seguridad, la lubricación de las partes móviles, el motor y el cuadro de mandos. Un instalador especializado conoce además las particularidades de cada tipo de instalación: no es lo mismo una puerta seccional de garaje comunitario en Manresa que una barrera de acceso para vehículos pesados en un polígono del Bages.

Segova, instalador especializado en el Bages Desde Segova, empresa especializada en instalación y mantenimiento de puertas automáticas en Manresa y el Bages, recuerdan que la mayoría de averías graves que atienden podrían haberse evitado con una revisión a tiempo. Una intervención preventiva puede evitar incidencias mayores y mejorar la seguridad de comunidades, negocios y naves de la comarca.

