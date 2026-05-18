Banium impulsa las mamparas minimalistas con soluciones de perfilería mínima

El diseño del baño ha evolucionado hacia espacios cada vez más limpios, luminosos y visualmente integrados. En este nuevo enfoque, las mamparas minimalistas se han convertido en una de las soluciones más demandadas tanto en reformas como en proyectos de obra nueva, gracias a su capacidad para reducir el impacto visual y potenciar la sensación de amplitud.

Frente a las estructuras robustas que durante años dominaron el sector, la tendencia actual apuesta por configuraciones donde el vidrio gana protagonismo y la perfilería se reduce a lo esencial. El objetivo ya no es únicamente separar espacios, sino hacerlo de la forma más ligera y discreta posible.

Desde Banium observan una evolución clara hacia modelos que priorizan la continuidad estética dentro del baño y minimizan la presencia de elementos estructurales visibles.

El baño busca ligereza visual La creciente influencia del interiorismo contemporáneo ha llevado a que el baño deje de entenderse como un espacio puramente funcional. Hoy, conceptos como amplitud visual, continuidad estética y luminosidad tienen un peso cada vez mayor en las decisiones de diseño.

Esta tendencia conecta especialmente con estilos como el minimalismo cálido, la estética spa o los baños inspirados en hoteles boutique, donde predominan las líneas limpias, los materiales ligeros y la sensación de orden visual.

En este contexto, las mamparas minimalistas permiten reducir interrupciones visuales y generar una percepción de espacio más abierta, incluso en baños de dimensiones reducidas.

Menos perfilería, más protagonismo para el vidrio Uno de los principales cambios dentro de esta evolución está en los sistemas de fijación y en la reducción de perfiles visibles.

En algunos modelos disponibles en Banium, como la mampara Denia de Decorban o, el modelo frontal Nazca de Doccia, eliminan prácticamente toda la perfilería dorsal mediante pequeñas bisagras fijadas directamente sobre el vidrio.

Otras propuestas, como el panel fijo Fresh de Kassandra, la barra de sujeción abandona la perpendicularidad tradicional y adopta un ángulo mínimo que reduce notablemente su presencia visual. Esta solución permite integrar la mampara de forma más ligera y menos invasiva dentro del conjunto del baño.

También destacan soluciones correderas como la serie Twenty de GME, desarrollada con perfiles especialmente estrechos de alrededor de 2 centímetros frente a otros sistemas más convencionales que parten de perfilerías visibles cercanas a los 3,5 centímetros. Esta diferencia técnica influye directamente en la sensación de ligereza visual que transmite el conjunto.

Diseño adaptable a diferentes espacios La evolución de las mamparas minimalistas no se limita únicamente a grandes baños abiertos. Actualmente, este tipo de soluciones se adapta a múltiples configuraciones, incluyendo paneles fijos, mamparas frontales de una hoja o combinaciones de fijo y corredera.

La incorporación de vidrios de gran formato, perfiles reducidos y sistemas de fijación discretos favorece una integración más natural con el resto de elementos del baño, permitiendo mantener una estética uniforme y despejada.

Además, la reducción de elementos visibles ayuda a reforzar la luminosidad y la continuidad visual, dos factores especialmente valorados en baños urbanos y espacios de dimensiones más ajustadas.

Una tendencia que prioriza simplicidad y funcionalidad La creciente demanda de mamparas minimalistas refleja una transformación más amplia dentro del diseño de interiores: la búsqueda de espacios más serenos, funcionales y visualmente equilibrados.

En este escenario, la reducción de perfiles y estructuras visibles deja de ser únicamente una cuestión técnica para convertirse en un recurso estético que redefine el papel de la mampara dentro del baño contemporáneo.

Con una selección orientada a este tipo de soluciones, Banium apuesta por modelos donde funcionalidad, transparencia y ligereza visual avanzan en la misma dirección, adaptándose a las tendencias actuales del diseño de baño.

