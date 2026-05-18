Código Oculto Escape Room presenta en Vigo 'Alerta Roja', un desafío contrarreloj en un búnker militar

Código Oculto Escape Room prepara en Vigo la inauguración de una nueva experiencia inmersiva que promete convertirse en uno de los desafíos más intensos y dinámicos de su trayectoria. Bajo el nombre de “Alerta Roja”, el nuevo juego trasladará a los participantes al interior de un búnker militar meteorológico donde una amenaza global ha sido detectada y el tiempo para reaccionar se agota rápidamente.

La historia sitúa a los jugadores en una instalación secreta diseñada para monitorizar fenómenos extremos y posibles riesgos a escala mundial. Una alerta crítica acaba de activarse y la única forma de evitar consecuencias irreversibles será enviar el aviso desde el propio búnker antes de que sea demasiado tarde. A partir de ese momento, la tensión, la coordinación y la rapidez mental se convertirán en elementos esenciales para completar la misión.

Con esta nueva propuesta, Código Oculto Escape Room apuesta por una experiencia cargada de ritmo, inmersión y desafíos constantes. “Alerta Roja” ha sido diseñada para mantener a los jugadores activos durante toda la partida, combinando enigmas, mecanismos interactivos y situaciones que obligan al grupo a colaborar de forma continua. La ambientación militar y tecnológica busca reforzar la sensación de urgencia y hacer que cada decisión tenga impacto dentro de la historia.

El nuevo juego seguirá la línea característica de Código Oculto Escape Room en Vigo, donde la narrativa y la integración de los retos forman parte fundamental de la experiencia. Los enigmas no aparecen de forma aislada, sino conectados entre sí dentro de una trama que evoluciona a medida que avanza la partida. Esta fórmula ha convertido al escape room en una referencia para quienes buscan algo más que simples acertijos, ofreciendo aventuras inmersivas donde el entretenimiento y la tensión se combinan constantemente.

La propuesta también destaca por su dinamismo. El ritmo de la experiencia, la variedad de pruebas y la necesidad de reaccionar rápidamente hacen que el juego mantenga la atención de los participantes desde el inicio hasta el desenlace final. La sensación de presión y la cuenta atrás permanente contribuyen a generar una experiencia intensa y con gran capacidad de sorprender.

Con la próxima inauguración de “Alerta Roja”, Código Oculto Escape Room continúa ampliando su oferta en Vigo y reafirma su apuesta por crear experiencias originales y memorables. La nueva sala promete convertirse en una opción destacada para grupos de amigos, familias y amantes de los retos que buscan adrenalina, diversión y una historia capaz de mantener la emoción hasta el último segundo. Más información y reservas en www.codigooculto.es

