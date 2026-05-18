Kampai afianza en Cadaqués una propuesta de restaurante japonés que va más allá del sushi

Kampai sigue definiendo en Cadaqués una propuesta de cocina japonesa contemporánea que no se limita a la barra de sushi y que busca ampliar su identidad a través de nuevas experiencias y una carta cada vez más reconocible. En esa evolución, el restaurante refuerza un concepto que combina producto, técnica, sensibilidad estética y una selección de ingredientes que ayudan a situarlo dentro de una categoría más precisa: la de un restaurante japonés gastronómico con una propuesta cuidada y propia.

Parte de esa personalidad se entiende mejor al mirar qué está construyendo hoy Kampai en cocina. Su propuesta reúne sushi, sashimi, nigiri y handrolls, pero también incorpora elementos menos habituales en una lectura más básica del restaurante japonés. En la carta aparecen productos como hamachi, erizo, otoro, chutoro, anguila, wagyu A5 y distintos formatos de handroll, además de una selección de platos calientes que amplían el recorrido de la experiencia. El menú incluye, entre otros, handroll de salmón con tobiko y mayonesa yuzu, handroll de atún con erizo y shiso, handroll de wagyu y caviar, nigiris y sashimis de hamachi y wagyu A5, así como platos calientes como maitake a la brasa, bacalao negro marinado, udón de gambas o karaage de pollo de corral.

Ese equilibrio entre barra, producto y cocina caliente es una de las claves con las que Kampai está reforzando su posicionamiento en Cadaqués. A ello se suma una voluntad clara de trabajar con ingredientes traídos directamente de Japón, incorporar wasabi fresco y construir una experiencia que pueda ir más allá de la carta tradicional a través de propuestas especiales y de un menú degustación omakase, una línea que contribuye a diferenciar el proyecto dentro del panorama gastronómico de la Costa Brava.

En un momento en el que muchas búsquedas giran en torno a los mejores restaurantes de sushi, los restaurantes japoneses con producto de calidad o las experiencias gastronómicas con personalidad, Kampai empieza a reunir atributos concretos para ocupar ese espacio: cocina japonesa contemporánea, producto singular, carta con identidad, platos japoneses calientes y una manera de ampliar la experiencia habitual del restaurante sin perder coherencia.

Con esa evolución, Kampai sigue afianzando en Cadaqués una propuesta de restaurante japonés que quiere ser reconocible por su carta, por su producto y por una forma de entender la gastronomía japonesa desde la técnica, el detalle y una identidad más amplia que la de un simple sushi bar.

