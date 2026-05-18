Sujeción de la carga y exceso de peso; claves para evitar sanciones y mejorar la seguridad vial

La correcta sujeción de la carga y el cumplimiento de los límites de peso autorizados se han convertido en aspectos fundamentales dentro del transporte profesional de mercancías. El endurecimiento de la normativa europea y el incremento de los controles en carretera responden a un objetivo claro: reforzar la seguridad vial y reducir los accidentes relacionados con el transporte de carga.

En este contexto, empresas especializadas en transformación y adaptación de vehículos industriales, como Industrial Romu, trabajan en soluciones orientadas a mejorar la seguridad, estabilidad y eficiencia en el transporte profesional.

La importancia de una correcta sujeción de la carga La sujeción de la carga es actualmente uno de los principales motivos de inspección en carretera. Los estados miembros de la Unión Europea han intensificado los controles para garantizar que los vehículos destinados al transporte de mercancías cumplen con las normativas vigentes en materia de seguridad.

Una carga mal asegurada puede provocar desplazamientos durante la circulación, aumentando el riesgo de accidentes, daños materiales e incluso afectaciones medioambientales en caso de transportar mercancías peligrosas.

Por este motivo, la legislación establece criterios técnicos específicos para garantizar que la carga permanezca inmovilizada incluso en situaciones de frenado brusco, maniobras de emergencia o cambios de dirección.

Aspectos clave en la sujeción de la carga Para que la sujeción de la carga sea adecuada, deben cumplirse determinados requisitos técnicos relacionados con las fuerzas que actúan sobre la mercancía durante la circulación:

•En el sentido de la marcha, la sujeción debe soportar una fuerza equivalente al peso de la carga multiplicado por 0,8.

•En sentido lateral y contrario a la marcha, debe soportar una fuerza equivalente al peso multiplicado por 0,5.

•Debe evitarse cualquier inclinación longitudinal o transversal de la carga.

Además, es imprescindible respetar tanto las cargas máximas por eje como la Masa Máxima Autorizada (MMA) del vehículo.

Los métodos más habituales de retención de carga incluyen:

•Enganche.

•Inmovilización local o general.

•Amarre directo.

•Amarre superior.

También resulta fundamental tener en cuenta la resistencia de los amarres y elementos estructurales del vehículo utilizados para asegurar la mercancía.

Empresas del sector del carrozado industrial, como Industrial Romu, incorporan sistemas de adaptación y configuración orientados a mejorar la estabilidad y seguridad de las cargas durante el transporte.

Controles e inspecciones en carretera Los agentes de tráfico pueden realizar diferentes tipos de inspección para comprobar el estado del vehículo y la correcta sujeción de la carga.

Inspección técnica inicial

Consiste en una revisión general del vehículo, verificando aspectos como:

•Estado general del vehículo.

•Correcta sujeción de la carga.

•Vigencia de la inspección técnica.

Inspección técnica minuciosa

En este tipo de control se analiza de forma más exhaustiva el comportamiento de la carga, verificando que no exista riesgo de desplazamiento o caída incluso en situaciones especiales, como frenadas de emergencia o maniobras bruscas.

Para superar estas inspecciones, la carga debe permanecer completamente estable durante toda la circulación.

Responsabilidad sobre la sujeción de la carga Según los criterios establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), la responsabilidad principal recae sobre el cargador, entendido como la persona física o jurídica responsable de las operaciones de carga. En ausencia de esta figura, la responsabilidad pasa al transportista.

La correcta distribución y fijación de la carga resulta esencial no solo para evitar sanciones, sino también para garantizar la seguridad del resto de usuarios de la vía.

Sanciones por carga mal sujeta La normativa española contempla distintos niveles de infracción relacionados con la sujeción de la carga:

Infracción leve

Se produce cuando la carga está correctamente asegurada, aunque existen aspectos mejorables desde el punto de vista de la seguridad vial.

Infracción grave

Se considera grave circular con una carga mal acondicionada o con riesgo de caída. Estas infracciones pueden implicar sanciones económicas de hasta 200 euros.

Infracción muy grave

Se considera muy grave cuando la carga cae del vehículo debido a una incorrecta colocación o a un exceso de peso, generando peligro para la circulación. En estos casos, la sanción puede alcanzar los 500 euros según la Ley de Tráfico, además de posibles penalizaciones adicionales contempladas en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), con importes que pueden oscilar entre 400 y 6.000 euros.

Multas por exceso de peso El exceso de peso sobre la MMA es una de las infracciones más frecuentes en el transporte de mercancías. Las sanciones varían en función del porcentaje de sobrepeso y del riesgo generado, pudiendo situarse entre 301 y 4.000 euros.

En determinados casos, una infracción grave por exceso de peso puede derivar en la pérdida temporal de la honorabilidad del gestor de transporte, especialmente si existen antecedentes sancionadores previos.

Asimismo, las autoridades pueden proceder a la inmovilización del vehículo hasta que la situación quede regularizada, siempre que dicha inmovilización no represente un riesgo adicional para la seguridad vial.

Seguridad y prevención en el transporte profesional La correcta sujeción de la carga y el cumplimiento de los límites de peso no solo responden a una obligación legal, sino que forman parte de las medidas esenciales para mejorar la seguridad en carretera y optimizar las operaciones logísticas.

En este contexto, compañías especializadas en soluciones para vehículos industriales, como Industrial Romu, continúan desarrollando configuraciones y adaptaciones orientadas a reforzar la estabilidad, la seguridad y la eficiencia del transporte profesional de mercancías.

