La épica como puerta a otros mundos; Robert Westknight regresa con una obra de fantasía, acción y misterio

CÍRCULO ROJO - La literatura fantástica sigue ampliando sus horizontes con nuevas voces que apuestan por la aventura sin artificios. Es el caso de Robert Westknight, quien presenta Las crónicas perdidas de los tres mundos. La reina mercenaria I, una obra que combina acción trepidante con un trasfondo de mundos interconectados y civilizaciones olvidadas.

Robert, que escribe desde la adolescencia, aunque no se planteó la publicación hasta los 50 años, irrumpe en el panorama con una propuesta que rehúye la densidad descriptiva para centrarse en el ritmo narrativo. Su novela prioriza la acción y deja espacio a la imaginación del lector, que completa los escenarios a partir de trazos esenciales.

La historia se abre con una expedición hacia un enclave legendario —el Valle de los Héroes—, donde ciencia y magia convergen en un universo marcado por ciclos de civilizaciones perdidas y conocimientos ocultos. A partir de ahí, el relato evoluciona hacia una trama de intrigas, huida y formación de personajes, con especial protagonismo de figuras femeninas que desafían su destino en un mundo en guerra.

El autor reconoce la influencia de la tradición fantástica, pero introduce un elemento distintivo: la insinuación de una verdad más allá de la ficción, ligada a la existencia de otras humanidades y realidades paralelas. Así, la novela puede leerse tanto como un relato de aventuras como una invitación a cuestionar los límites de lo conocido.

Dirigida a los amantes del género, la obra ofrece una doble lectura: entretenimiento inmediato para quienes buscan acción y una capa más profunda para aquellos dispuestos a seguir las pistas que el autor deja entre líneas.

Con este primer volumen, Westknight inicia una saga que aspira a trascender la fantasía convencional, proponiendo un viaje donde cada lector decide hasta dónde quiere llegar.

SINOPSIS Cinco científicos son enviados a un valle misterioso, donde descubren la epopeya de una humanidad perdida. Gracias a algo llamado «magia», pueden sumergirse, como si ellos mismos vivieran en aquella época, en el relato de la historia de la Gran Guerra, cuando las diferentes razas que poblaban aquella Tierra afrontaron una grave amenaza surgida de otro mundo, poniendo a prueba a quienes lideraron a sus pueblos. Sus nombres perduran en la memoria del valle en forma de estatuas colosales e imágenes en las mentes de los científicos. Sin embargo, pronto aparecen incómodas preguntas: ¿lo que encontraron son los restos de una humanidad aniquilada por los invasores o lograron perdurar? Y, si es así, ¿cómo se extinguieron para dar paso a otra humanidad diferente? Las respuestas están en unos cristales que, quizá, ninguno de ellos desea ver. La reina mercenaria es el primer volumen de una epopeya que se extiende a través de los milenios y las diferentes civilizaciones que han poblado nuestro mundo: la Tierra.

AUTOR Robert Westknight ha sido, desde su infancia, un lector voraz de libros de diferentes materias, desde ciencia hasta novela o ensayo. Su devenir por la vida y estas lecturas le han proporcionado unos conocimientos que intenta plasmar en sus libros con la pátina de la ficción. Tierra Madre, el Pentágono y Tierra Madre, seis asesinos fueron su introducción a la fantasía épica, género que le entusiasma por sus posibilidades para presentar personajes, explicar mundos, situaciones o experiencias surgidas de su imaginación. O quizá, no…

