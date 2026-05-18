Estos son los errores más comunes que cometen las novias de verano

En plena temporada primaveral, las parejas que se casan en los meses de verano ultiman los últimos detalles para hacer realidad su boda soñada. Esto incluye el menú, el briefing, la decoración, pero también el look de la novia y sus accesorios.

El que es el elemento más esperado, el estilismo nupcial, puede ser un arma de doble filo, pues por desconocimiento, muchas prometidas pueden cometer errores, alejados de toda practicidad, que desluzcan el resultado o se vuelvan incómodos durante el gran día. El reputado diseñador cordobés Rafa Valverde y la fundadora de la firma Carmen Marcos CCM (Rocío Roldán) desvelan qué cinco fallos son habituales, a fin de evitarlos.

Siluetas que se alejan del vestido de novia Cuando llega el verano, hay prometidas que deciden alejarse de la concepción del look nupcial como tal y esto puede ser un error. Lo explica así Rafa Valverde: “Uno de los errores que más observamos en nuestro atelier es la elección de líneas y diseños que no reflejan la esencia de un vestido de novia, restándole elegancia y sofisticación al diseño”. Porque perder de vista el tipo de boda y el acontecimiento a celebrar puede hacer que la novia se vea disfrazada.

No estar pendiente del bronceado En parte por la importancia de la protección solar y, en otra, por cuestiones estéticas, pasarse con el sol puede tener consecuencias desagradables, dice Rafa Valverde. “Un aspecto muy importante es el cuidado de la piel durante el verano: el exceso de bronceado y las marcas del sol suelen hacerse visibles en escotes, afectando la armonía y el acabado”.

Un peinado demasiado deshecho Las altas temperaturas pueden jugar malas pasadas a las novias, especialmente si llevan accesorios en la cabeza y no eligen el recogido apropiado. “En verano uno de los errores que vemos más a menudo es el peinado, ya sea semirrecogido o moños deshechos, con mechones de flequillos sueltos, ya que con el calor, el movimiento y los besos de los invitados se suele estropear el resultado y esto, además, desluce el complemento que se lleva sobre la cabeza”. Es un comentario de Rocío Roldán, fundadora de Carmen Marcos CCM, joyería artesanal centrada en tiaras, horquillas y todo tipo de piezas nupciales.

No coordinar los accesorios con el escote La misma experta apunta que “en la temporada estival es habitual que las novias opten por escotes más relajados, que muestran las clavículas, pero a veces se olvidan de adornar esta zona, en la que siempre es buena idea añadir un complemento como un choker o recurrir a un pendiente que equilibre el look. Si no se escoge adecuadamente, el estilismo puede resultar algo incompleto”.

Escoger un tejido en tendencia demasiado abrigado “Un último error frecuente es seleccionar tejidos que no son adecuados para la temporada. Es fundamental tener en cuenta la fecha del evento y elegir materiales acordes al clima del lugar donde va a tener lugar. Siempre utilizo el mismo ejemplo: es como escoger flores fuera de temporada. La clave está en respetar la temporada, ya que esto aporta coherencia al diseño del vestido. Este verano, apostamos por tejidos fluidos, con movimiento, como la bambula, la muselina y las gasas bordadas o lisas. Y también tejidos naturales en los que se ve la trama del tejido, como son las sedas salvajes”, concluye Rafa Valverde.

