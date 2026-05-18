SKABUM arrasa en 'La Voz Kids' y corona a Rock Factory como la cantera musical infantil de España

La banda infantil de ska de Marbella desató la locura en las audiciones a ciegas con un arriesgado mashup de 'Sweet Dreams' y 'Seven Nation Army'. Las caras de asombro de los coaches fueron un poema en un pleno absoluto que terminó con el grupo uniéndose al Equipo Edurne. Detrás de este talento inusual hay un secreto: su formación en Rock Factory, la escuela responsable de las bandas infantiles televisivas de mayor éxito.

¿Quién dijo que el Ska Punk estaba reservado para los adultos? Anoche, el plató de La Voz Kids tembló bajo la fuerza de un huracán vestido con cuadros naranjas y negros. SKABUM, la banda formada por seis jóvenes de entre 8 y 12 años, no solo se subió al escenario; lo hizo saltar por los aires.

Asombro inmediato de Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi Al escuchar los primeros acordes de un explosivo mashup de 'Sweet Dreams' y 'Seven Nation Army' llevado al más puro estilo Ska, el plató enloqueció. La técnica, el desparpajo y la potencia del directo provocaron algo mágico: un pleno absoluto. Las caras de asombro de Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi fueron un auténtico poema mientras pulsaban el botón. De hecho, el propio Fonsi, recordando sus inicios en un grupo vocal durante su niñez, quedó tan impactado que pidió a las tres cantantes que interpretaran un fragmento a capella. Quería apreciar de cerca unas armonías vocales insólitas y de extrema dificultad para niñas de esa edad.

Todos querían a la banda en sus filas, pero finalmente SKABUM decidió marcharse con el Equipo Edurne, dándole a la artista madrileña muchísimas posibilidades de convertirse en la coach ganadora de esta edición.

Rock Factory: La cuna del talento televisivo Pero este nivel de madurez musical a edades tan tempranas no es fruto de la casualidad. SKABUM es la nueva joya salida de Rock Factory, una institución galardonada como "la mejor escuela de música de España". Si alguna vez se ha visto a una banda infantil arrasar en prime time y surge la pregunta de dónde salen esos niños, la respuesta siempre es la misma.

La metodología de este centro ha revolucionado el sector. Para los padres que buscan clases de música para niños que vayan más allá de la teoría aburrida, este espacio se ha convertido en el referente absoluto. No son un conservatorio tradicional; como una de las mejores escuelas de música para niños a nivel nacional, enseñan a sus alumnos a ser verdaderos animales de escenario desde el minuto uno.

"Estamos muy orgullosos de Skabum. Volvemos a vivir una nueva aventura televisiva con nuestros alumnos que vamos a disfrutar mucho", afirma Rafa Reyes, profesor y director de Rock Factory. Con sedes en Málaga capital y San Pedro Alcántara (Marbella), estas palabras resumen la filosofía de la que ya está considerada como la referencia de escuela de rock para niños en el país. La auténtica cantera donde se forman los músicos que hoy copan la televisión y que mañana liderarán la industria musical.

SKABUM ya está en el Equipo Edurne y la televisión se prepara para bailar a contratiempo. El futuro del Ska Punk en España tiene relevo generacional, y su origen tiene un nombre inconfundible: Rock Factory.

