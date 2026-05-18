Buon Appetito renueva su carta con nuevos platos italianos en Barcelona

Con la llegada de la primavera, Barcelona se abre a planes más largos, comidas al sol y cenas que empiezan a alargarse. En este contexto, Buon Appetito, en el barrio del Born, presenta nuevas incorporaciones en su carta, reforzando su propuesta para quienes buscan dónde comer italiano en Barcelona.

Con 18 años de trayectoria, el restaurante se ha consolidado como una referencia para quienes quieren disfrutar de comida italiana auténtica en Barcelona. Su ubicación, en Avinguda del Marquès de l’Argentera, a pocos pasos del Parc de la Ciutadella, lo convierte en un punto habitual tanto para clientes locales como para visitantes.

La nueva etapa de la carta introduce platos que siguen la línea de la casa: cocina italiana reconocible, producto de calidad y recetas que evolucionan sin perder su esencia. Entre las novedades destacan propuestas como el panciotto de capesante y gambas, pasta casera rellena con un perfil más marino, o el raviolo de cordero y taleggio, una opción más intensa pensada para quienes buscan sabores más profundos.

Estas incorporaciones conviven con platos que ya forman parte de la identidad del restaurante, como el spaghettone carbonara o sus pizzas, elaboradas con masas de larga fermentación que buscan una textura ligera y crujiente.

La carta mantiene también una clara apuesta por ingredientes de temporada y una cocina que se trabaja desde el día a día, donde el volumen y el ritmo de sala forman parte de la experiencia. Buon Appetito recibe entre 400 y 600 personas al día, una realidad que refuerza su posicionamiento como restaurante italiano consolidado en Barcelona.

A esta propuesta se suma una sólida reputación online, con más de 14.000 reseñas en Google, lo que lo sitúa como un restaurante italiano bien valorado en Barcelona.

Para quienes buscan un restaurante italiano en Barcelona para comer o cenar esta primavera, Buon Appetito combina novedades, clásicos y una forma de hacer las cosas que se mantiene constante con el tiempo.

