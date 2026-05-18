Aliko Dangote: Personalidad Africana del Año en el Sector Energético 2026

Aliko Dangote es un visionario que ha invertido su tiempo, sus recursos y su fe inquebrantable en el potencial de África para construir industrias, reforzar la seguridad energética y crear oportunidades económicas duraderas Cada año, el premio "Personalidad Africana del Año en el Sector Energético", otorgado por la industria energética africana, rinde homenaje a aquellas personas que han influido positivamente en el sector energético africano mediante la promoción de proyectos que refuerzan la seguridad energética, el desarrollo africano, la expansión de la energía, los mercados libres, la reducción del intervencionismo estatal, la resiliencia económica, la prosperidad de las familias, el contenido local y la mejora de las infraestructuras energéticas africanas. Entre los galardonados anteriores se encuentran Frank Fannon, exsubsecretario de Estado de Estados Unidos para Recursos Energéticos; Mohammad Sanusi Barkindo, exsecretario general de la OPEP; Hage Geingob, expresidente de Namibia; Meg O’Neill, directora ejecutiva de Woodside Energy; Benedict Oramah, presidente del Consejo de Administración del Banco Africano de Exportación e Importación; y João Lourenço, presidente de Angola.

La Cámara Africana de Energía se complace en otorgar el premio de 2026 a Aliko Dangote. Se trata de un merecido reconocimiento para este empresario e industrial nigeriano que ha invertido miles de millones en África para reforzar la seguridad energética, construir infraestructuras, crear empleo, reducir la dependencia de las importaciones, apoyar el desarrollo regional y promover soluciones lideradas por África para la pobreza energética.

Una carrera dedicada al crecimiento africano

Tras cursar estudios de empresariales en la Universidad Al-Azhar de El Cairo, Dangote se aventuró en una amplia variedad de sectores, con empresas dedicadas al cemento, el azúcar, la sal, la harina y los fertilizantes. Partiendo de un pequeño negocio comercial, ha construido uno de los mayores conglomerados de África: el Grupo Dangote, un gigante industrial multinacional que desarrolla la experiencia técnica africana, mejora las cadenas de suministro nacionales y potencia la capacidad industrial, lo que se traduce en mayores oportunidades para la diversificación económica.

Dangote ha reconocido desde hace tiempo uno de los mayores retos económicos de África: la necesidad de los países africanos de exportar materias primas e importar productos acabados. Asumió la misión a largo plazo de ayudar a resolver este dilema mediante la creación de capacidad de fabricación, sistemas logísticos, infraestructura energética, procesamiento de materias primas y redes de transporte que trasladen más producción y creación de valor dentro de África.

Bajo la dirección de este líder empresarial transformador, el Grupo Dangote es uno de los conglomerados industriales más ambiciosos jamás construidos en África. Lo que hace única a la organización no es solo su tamaño, sino su estrategia: en lugar de centrarse en el comercio o la extracción de recursos, Dangote ha invertido fuertemente en la infraestructura física necesaria para la industrialización en toda África.

Pero es cuando dirigió su mirada hacia los hidrocarburos cuando la historia de Aliko Dangote cobra realmente vida.

Rompiendo el ciclo de dependencia de las importaciones

En los últimos años, ha acaparado la atención mundial por la refinería Dangote en Lekki, cerca de Lagos (Nigeria). Se trata de una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo (y la mayor refinería de un solo tren del mundo), con una capacidad de refinado prevista de unos 650.000 barriles al día. Incluye un complejo petroquímico e instalaciones de fertilizantes. La refinería produce gasolina, diésel, combustible de aviación y otros productos petrolíferos refinados a una escala capaz de transformar los mercados regionales e internacionales de combustible.

No se trata simplemente de una refinería. Es un factor de cambio macroeconómico para Nigeria y un proyecto transformador para la seguridad energética africana.

Durante años, la dependencia de Nigeria de los productos refinados importados provocó escasez de combustible, cargas por subsidios, presiones sobre las divisas y oportunidades de corrupción vinculadas a los sistemas de importación y las redes de arbitraje. La refinería Dangote ha alterado fundamentalmente esa trayectoria al permitir el refinado nacional a una escala sin precedentes, al tiempo que contribuye a fortalecer la soberanía energética de Nigeria. En un momento de volatilidad energética mundial, la refinería es una de las principales razones por las que las economías africanas se mantienen resilientes ante las crisis externas de combustible.

La refinería también representa algo aún más importante para África: la prueba de que el continente puede construir y operar infraestructura industrial a escala mundial.

En un momento en que la inestabilidad geopolítica relacionada con Irán y la creciente incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz siguen amenazando las rutas marítimas mundiales y las cadenas de suministro de combustible, la refinería Dangote se ha convertido en una fuerza estabilizadora estratégica tanto para los mercados energéticos nigerianos como para los internacionales. A medida que se intensifican las interrupciones en el suministro, la refinería contribuye activamente a cubrir las carencias de suministro de combustible más allá de sus fronteras.

Hoy en día, los productos refinados de Dangote abastecen a mercados de todo el continente, incluidos Ghana, Camerún y Costa de Marfil. La refinería ya suministra productos de combustible al Reino Unido, Europa y Estados Unidos, y en junio de 2026 se espera que la refinería cargue su primer gran envío de gasolina con destino a Asia.

Compartir la riqueza

No se puede subestimar la influencia positiva de Dangote en la industria y el desarrollo económico africanos. También se dedica a ayudar a su país y a mejorar la vida de sus compatriotas nigerianos. Entre sus iniciativas filantrópicas, dirige la Fundación Aliko Dangote (ADF), que apoya iniciativas de salud, educación, ayuda en casos de catástrofes, reducción de la pobreza y programas de nutrición en toda África.

Creada con la misión de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida a través de la filantropía estratégica y las iniciativas de desarrollo sostenible, la ADF es una de las mayores fundaciones benéficas privadas de África. El propio Dangote se ha comprometido públicamente a destinar una gran parte de su fortuna a la filantropía, lo que incluye la firma del "Giving Pledge", que anima a los multimillonarios a donar la mayor parte de su patrimonio.

La ADF se dio a conocer internacionalmente por apoyar la campaña de Nigeria para erradicar la poliomielitis. Para ello, se asoció con la Fundación Bill y Melinda Gates, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y diversas agencias gubernamentales nigerianas. No es casualidad que Nigeria fuera declarada libre de poliomielitis salvaje en 2020, tras años de campañas de vacunación.

Distribuido por APO Group en nombre de la African Energy Chamber.

