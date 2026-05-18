AleaSoft: precios de los mercados eléctricos europeos a la baja por la mayor producción renovable

En la segunda semana de mayo, los precios promedio semanales de los principales mercados eléctricos europeos descendieron respecto a la semana anterior y se situaron, en su mayoría, por debajo de 100 €/MWh. El aumento de la producción eólica y solar favoreció esta tendencia. Alemania registró la producción eólica más alta para un día de mayo de los últimos cuatro años, mientras los futuros de gas TTF alcanzaron su precio de cierre más alto desde el 8 de abril Producción solar fotovoltaica y producción eólica

En la semana del 11 de mayo, la producción solar fotovoltaica aumentó en la mayoría de los mercados eléctricos europeos respecto a la semana anterior. El mercado italiano registró el mayor incremento, del 19 %, tras dos semanas de descensos, mientras que el mercado alemán presentó la menor subida, del 0,5 %. España y Francia encadenaron su segunda semana consecutiva de aumentos, con incrementos del 6,1 % y 8,5 %, respectivamente. El mercado portugués fue la excepción, donde la generación fotovoltaica disminuyó un 3,0 %.

Para la semana del 18 de mayo, las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a incrementos de la generación en los mercados italiano, alemán y español.

En la segunda semana de mayo, la producción eólica aumentó en gran parte de los mercados eléctricos europeos respecto a la semana anterior. El mercado alemán registró el mayor incremento, del 120 %, y revirtió la tendencia bajista de las dos semanas anteriores. El mercado español presentó la menor subida, del 21 %, y encadenó su tercera semana consecutiva de crecimiento. Los mercados de Francia e Italia registraron subidas de la generación eólica del 50 % y 100 %, respectivamente, lo que marcó un cambio de tendencia al alza tras los descensos registrados durante las dos y tres semanas anteriores en cada caso. En cambio, el mercado portugués registró una caída de la producción eólica del 7,1 %.

El martes 12 de mayo, el mercado alemán registró la producción eólica más alta para un día de mayo de los últimos cuatro años, con 623 GWh.

Para la tercera semana de mayo, las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting indican descensos de la generación en todos los mercados analizados.

Demanda eléctrica

En la semana del 11 de mayo, la demanda eléctrica aumentó en los mercados eléctricos de Francia, Italia y Gran Bretaña respecto a la semana anterior, encadenando dos semanas consecutivas de incrementos. El mercado francés registró la mayor subida, del 2,9 %, seguido por los aumentos del 0,9 % en el mercado italiano y del 0,5 % en el británico. En cambio, los mercados de Alemania, Bélgica y la península ibérica registraron descensos y revirtieron la tendencia alcista de la semana anterior. El mercado alemán presentó la mayor caída, del 6,9%, mientras que los mercados belga, portugués y español registraron descensos del 2,0 %, 1,6 % y 1,1 %, respectivamente.

Durante la semana, las temperaturas medias disminuyeron en la mayoría de estos mercados. Bélgica y Alemania registraron las mayores bajadas, de 3,8°C y 3,7°C, respectivamente, mientras que Italia presentó el menor descenso, de 0,7°C. Gran Bretaña y Francia registraron descensos de 2,4°C y 2,5°C, respectivamente. En contraste, España y Portugal fueron la excepción, con aumentos de 0,1°C y 0,3°C, respectivamente.

Durante la semana, el festivo nacional del 14 de mayo, Jueves de la Ascensión, favoreció los descensos de la demanda en Alemania y Bélgica. Por otro lado, las temperaturas más bajas respecto a la semana anterior contribuyeron al aumento de la demanda eléctrica en Francia, Italia y Gran Bretaña. En la península ibérica, los ligeros incrementos de las temperaturas favorecieron el descenso de la demanda.

Para la semana del 18 de mayo, las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting apuntan a incrementos en los mercados de Alemania, la península ibérica, Italia y Bélgica. En cambio, la demanda disminuirá en los mercados de Francia y Gran Bretaña.

Mercados eléctricos europeos

Durante la segunda semana de mayo, los precios diarios de los principales mercados eléctricos europeos se mantuvieron por debajo de los niveles alcanzados durante la semana previa. Como consecuencia, el precio promedio semanal bajó respecto a la semana anterior en los mercados eléctricos europeos. El mercado británico registró el menor descenso, un discreto 0,1 %. En cambio, el mercado francés alcanzó la mayor caída porcentual de precios, del 40 %. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios bajaron entre el 7,5 % del mercado nórdico y el 17 % del mercado español.

En la semana del 11 de mayo, los promedios semanales fueron inferiores a 100 €/MWh en la mayoría de los mercados eléctricos europeos. Las excepciones fueron los mercados italiano y británico, cuyos promedios fueron de 116,22 €/MWh y 119,33 €/MWh, respectivamente. En cambio, los mercados francés, español y portugués alcanzaron los menores promedios semanales, de 44,02 €/MWh, 49,83 €/MWh y 49,98 €/MWh, respectivamente. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios estuvieron entre los 90,29 €/MWh del mercado belga y los 98,87 €/MWh del mercado alemán.

Por lo que respecta a los precios diarios, en la mayoría de las sesiones de la segunda semana de mayo, los mercados español, francés y portugués registraron precios diarios inferiores a 50 €/MWh. El mercado francés alcanzó el menor promedio de la semana entre los mercados analizados, de 24,36 €/MWh, el jueves 14 de mayo.

Por otra parte, en los mercados italiano y británico, los precios diarios superaron los 100 €/MWh durante la segunda semana de mayo. Los mercados alemán, belga, neerlandés y nórdico también registraron precios mayores a 100 €/MWh en alguna sesión de la segunda semana de mayo. El viernes 15 de mayo, el mercado italiano alcanzó el promedio diario más elevado de la semana entre los mercados analizados, de 136,36 €/MWh.

En la semana del 11 de mayo, el aumento de la producción eólica y solar ejerció su influencia a la baja sobre los precios de los mercados eléctricos europeos. Además, la demanda cayó en algunos casos.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que, en la tercera semana de mayo, los precios podrían aumentar en la mayoría de los mercados eléctricos europeos, influenciados por la caída de la producción eólica. Además, la demanda aumentará en algunos mercados, mientras que los precios del gas continuarán ejerciendo su influencia sobre los precios de los mercados eléctricos europeos.

Brent, combustibles y CO2

Los futuros de petróleo Brent para el Front‑Month en el mercado ICE registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 104,21 $/bbl, el lunes 11 de mayo. Durante el resto de la segunda semana de mayo, los precios se mantuvieron por encima de 105 $/bbl. El viernes 15 de mayo, estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, 109,26 $/bbl. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue un 7,9 % mayor al del viernes anterior.

El rechazo estadounidense a la respuesta iraní a su propuesta de paz, los efectos del conflicto sobre el suministro a través del estrecho de Ormuz y el peligro de ruptura del alto al fuego ejercieron su influencia al alza sobre los precios de los futuros de petróleo Brent durante la segunda semana de mayo.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front‑Month, el lunes 11 de mayo registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 46,23 €/MWh. Durante la segunda semana de mayo, los precios registraron una tendencia ascendente. Como consecuencia, el viernes 15 de mayo estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 50,17 €/MWh. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue un 14 % mayor al del viernes anterior y el más alto desde el 8 de abril.

Durante la segunda semana de mayo, la falta de avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la preocupación por la interrupción del suministro a través del estrecho de Ormuz propiciaron el incremento de los precios de los futuros de gas TTF. Actualmente, el nivel de las reservas europeas se encuentra en promedio por debajo del 40 %, con diversos países por debajo del 25 %.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2026, alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 77,17 €/t, el lunes 11 de mayo. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más elevado desde el 18 de abril. Durante el resto de la segunda semana de mayo, los precios de cierre fueron inferiores, pero se mantuvieron por encima de 75 €/t. El día 13 de mayo estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 75,07 €/t. En las últimas sesiones de la semana, los precios de cierre aumentaron. El viernes 15 de mayo, el precio de cierre fue de 75,62 €/t. Este precio fue un 0,6 % mayor al de la última sesión de la semana anterior.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

La edición número 66 de la serie de webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting tendrá lugar este jueves, 21 de mayo. Alejandro Diego Rosell, comunicador y consultor del sector de la energía, participará en el evento como ponente invitado.

Además de la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos y su impacto para el almacenamiento de energía, el webinar analizará el papel en el sistema eléctrico, los ingresos y las oportunidades de las baterías, el almacenamiento y la hibridación. También abordará casos de éxito de hibridación.

