El XII Interescolar de Ajedrez llena el Parque del Calvario de jóvenes jugadores

El viernes 17 de abril de 2026, el Excmo. Ayuntamiento de Estepona, a través de la Delegación de Cultura, la Delegación de Deportes y la Escuela Municipal de Ajedrez de Estepona, organizó un año más el “XII Interescolar de Ajedrez ‘Estepona vive sus calles’”.

Este año cabe destacar dos importantes novedades: por un lado, el cambio de ubicación al Parque del Calvario de Estepona, un lugar excepcional para la celebración del evento, rodeado de naturaleza y con un entorno privilegiado; y por otro, la incorporación de dos nuevos institutos, lo que obligó a sustituir el antiguo formato de liga por el sistema suizo por equipos, al igual que en la categoría de colegios.

Sobre las 10:30 de la mañana dio comienzo el torneo, con una gran ilusión y entusiasmo por parte de los alumnos y alumnas de los distintos centros participantes. En total, participaron doce centros de Educación Primaria: Colegio Atalaya, Ramón García, Valeriano López, Simón Fernández, Santo Tomás de Aquino, Sierra Bermeja, Nuestra Señora del Carmen, Víctor de la Serna, M.ª Espinosa, Antonio Machado, Ramón Lago y Federico García Lorca. Asimismo, tomaron parte siete institutos de Educación Secundaria: IES Mediterráneo, Monterroso, Mar de Alborán, Atalaya, Tomás Hormigo, Queens British Grammar School y Puerta del Mar.

Queremos agradecer a todos los directores y profesores implicados su motivación y dedicación, sin los cuales sería muy difícil coordinar un evento de estas características. Igualmente, agradecemos al Excmo. Ayuntamiento de Estepona y a las Delegaciones de Deportes y Cultura su colaboración, que ha hecho posible la realización del torneo; así como a las brigadas encargadas del montaje y desmontaje del material (mesas, sillas, etc.) y al equipo arbitral, compuesto por Eli Gijón Pino, Raúl de Mendizábal, Oksana Kuzmenko, Paqui Villegas Lérida, María Teresa Santaren Moreno, Emilio Barrera de la Fuente, Santiago Otero Gallizo, Gema Viaga Pérez, Noelia Fernández Floro y José Antonio Pérez Guerrero, quienes realizaron una magnífica labor.

También agradecemos la presencia del concejal de Deportes de Estepona, D. Luis Miguel Gil Amores, quien, a pesar de su apretada agenda, pudo disfrutar de una jornada de ajedrez en “Estepona vive sus calles”, así como la participación de más de 200 jugadores y jugadoras y la asistencia de numerosos aficionados y amantes del ajedrez.

Tras varias horas de juego, emoción y compañerismo, la clasificación en la categoría de Primaria quedó de la siguiente manera:

1.º clasificado: Colegio Atalaya

2.º clasificado: Colegio Ramón García

3.º clasificado: Colegio Valeriano López

En la categoría de Educación Secundaria:

1.º clasificado: IES Mediterráneo

2.º clasificado: IES Monterroso

3.º clasificado: IES Mar de Alborán

Una jornada llena de ilusión, entusiasmo y alegría por parte del alumnado de todos los centros participantes, con el deseo de seguir celebrando la XIII edición del Interescolar de Ajedrez “Estepona vive sus calles” en 2027.

Fdo. Fco. Jesús Pareja López

Director Técnico de la Escuela Municipal de Ajedrez de Estepona

