La Carrera Nocturna PlanetaFP de L'Hospitalet de Llobregat suma un nuevo éxito

Más de 6.000 personas han participado en esta edición. La Nocturna de L'Hospitalet ha estrenado circuitos para las dos pruebas, de 5k y 10k, más urbanos y homologados por la Federación Catalana de Atletismo. La causa solidaria ha batido el récord de recaudación con 10.196 euros que irán a la Asociación Catalana de Afectadas y Afectados de Fibromialgia La Plaza Europa ha vuelto a convertirse en el escenario de una gran noche de deporte y ambiente festivo con una nueva edición de la Carrera Nocturna PlanetaFP de L'Hospitalet de Llobregat, que este año ha estrenado recorridos más urbanos y homologados por la Federación Catalana de Atletismo, consolidando así el éxito de una cita ya imprescindible en la ciudad. El alcalde, David Quirós, ha dado la salida. En total han participado más de 6.000 personas.

La recaudación de la causa solidaria ha sido de 10.196 euros, la mayor hasta la fecha, que este año se han entregado a la Asociación Catalana de Afectadas y Afectados de Fibromialgia y de otros Síndromes de Sensibilización Central (ACAF), que cuenta con una delegación en L'Hospitalet.

Los ganadores han sido:

En la prueba masculina de 10 k 1- Marc Guàrdia (30.38) 2- Xavi Tomasa (31.05) 3- David Campo (32.10)

En la prueba femenina de 10 k 1- Judit Navarro (35.32) 2- Laura Peña (38.42) 3- Irene Perales (39.57)

En la prueba masculina de 5 k 1- Genis Fernandez (14.47) 2- Oriol Jové (14.51) 3- Blai Roca (14.54)

En la prueba femenina de 5 k 1- Anna Torres (16.33) 2- Berta López (17.23) 3- Judit Lerma (18.09)

Una vez terminada la prueba, los asistentes han podido disfrutar del sabor de L'Hospitalet condensado en un plato: la xefla. Una propuesta gastronómica que se ha convertido en símbolo de la ciudad. Esta ha sido la xefla más multitudinaria hasta el momento.

Antes, por la tarde, se han disputado las carreras infantiles, que han vuelto a tener un gran éxito de convocatoria con la participación de 500 niños de 3 a 13 años que han disputado carreras de entre 200 y 800 metros, en función de la edad.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet organiza la Nocturna con el apoyo institucional de la Generalitat y la Diputación de Barcelona y, en esta edición, con la dirección técnica de SevenMila. Y cuenta con los patrocinadores PlanetaFP (patrocinador principal), Gran Via 2 (premium partner), Aigües de Barcelona, Munich, Diari Sport (diario oficial), HoHesC (bebida oficial), CIM Formació, Bluetti, Quadis Autolica (coche oficial), Morbidelli (moto oficial), CE L’hospitalet y FlaixFM (radio oficial).

