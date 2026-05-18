Las obras con prefabricado de hormigón aumentan un 15%, según Andece

En el primer cuatrimestre de 2026 han subido un 15% las obras con prefabricado de hormigón, respecto al mismo periodo del año 2025 La Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, ANDECE, ha publicado las estadísticas hasta abril 2026, siendo los datos muy positivos: el número de obras con prefabricado de hormigón entre enero y abril de 2026 han aumentado un 15% respecto del año anterior.

Las estadísticas de 2025 mostraron un crecimiento del 8% en el consumo de prefabricados de hormigón. Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía subieron a doble dígito. Las Comunidades Autónomas donde el consumo descendió fueron: Castilla – La Mancha, Castilla y León, Murcia y País Vasco. En otras como Aragón, Galicia y La Rioja se mantuvo el nivel de consumo del año anterior. Las que más crecieron fueron Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. También creció el consumo en Baleares, Canarias, Extremadura y Madrid, aunque a un menor ritmo que las anteriores.

ANDECE presenta sus rutas de descarbonización por tipos de solución constructiva en prefabricado de hormigón

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ANDECE está integrada por las empresas más dinámicas de la industria del prefabricado de hormigón en España, con una producción que supera el 70% del volumen de negocio del sector industrial. Las empresas asociadas son las protagonistas del desarrollo de los Prefabricados de Hormigón en España y, por tanto, de la Construcción Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes procesos de modernización de sus instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de última generación.

