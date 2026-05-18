El 55,9% de las enfermeras en Cataluña contempla abandonar la profesión

Con motivo del Día Internacional de las Enfermeras, el Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona alerta de que Cataluña presenta la mayor previsión de abandono profesional del país, situándose 16 puntos por encima de una media nacional que es del 39,4% El Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona (COIB) ha analizado la situación actual de la profesión basándose en los últimos estudios del Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Enfermería. Los datos reflejan una situación delicada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando que el 55,9% de las enfermeras en Cataluña tiene intención de abandonar la profesión en la próxima década, la cifra más alta por comunidad autónoma en el territorio español (1).

Además, la falta de personal es una preocupación estructural. El 91,6% de las enfermeras en España percibe un déficit de profesionales, una percepción que el colectivo teme que se agrave en los próximos 15 años (1). En concreto, en Cataluña, el COIB señala que harían falta 20.000 enfermeras adicionales para alcanzar las ratios medias de la Unión Europea.

Esta escasez de recursos impacta directamente en la atención diaria. El 59,5% de las enfermeras reconoce que no puede completar todas las competencias de cuidado previstas en su turno por falta de tiempo (1). En Cataluña esta percepción se sitúa en un 8,72 sobre 10, más alta que en el resto de España, según el estudio de presión asistencial del Consejo General de Enfermería (2).

El impacto en la salud emocional

El bienestar de las profesionales muestra un agravamiento respecto a años anteriores. El 88,3% de las enfermeras nacionales padece estrés o ansiedad debido a su entorno laboral. Esta presión se traduce en bajas laborales que, en 2024, afectaron al 23% de las enfermeras, pero que en el caso de Cataluña se elevan hasta el 30,7% (2).

Según el informe del Ministerio de Sanidad 'Situación laboral y necesidades percibidas' del Ministerio de Sanidad, los motivos detrás de la intención de abandono son eminentemente profesionales (92,7%) y de salud física o mental (62,4%). "Los datos nos muestran que la situación en Cataluña requiere una atención especial dentro de un contexto nacional que ya es complejo", explica Borja Manzanares Zaldívar, presidente del COIB. A esta situación se suma la necesidad de agilizar el despliegue de especialidades, ya que, según los datos presentados por el COIB ante el Parlamento de Cataluña, actualmente solo el 29% de los puestos que requieren una especialidad están correctamente asignados en la región.

El Colegio recuerda, en línea con el posicionamiento del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) en su declaración sobre 'Dotación de enfermeras segura', que contar con una presencia adecuada de profesionales es fundamental para la seguridad de las personas. Sin embargo, 2 de cada 3 enfermeras perciben incidentes relacionados con la atención una o más veces por semana, lo que vincula directamente la ratio profesional con la calidad asistencial (1).

Por ello, el COIB insta a las administraciones, tanto autonómicas y locales, como estatales, a priorizar la mejora de las condiciones de trabajo y la adecuación de las ratios en todo el país. Esta medida es esencial para proteger la salud de las más de 330.000 enfermeras de España y, específicamente, de las 50.000 de Barcelona, garantizando así la calidad del servicio de salud y la seguridad de toda la ciudadanía.

Sobre el COIB

El Colegio Oficial de Enfermeras de Barcelona (COIB) es la entidad que agrupa y representa a las enfermeras de la provincia de Barcelona, velando por una práctica profesional rigurosa, ética y orientada al bienestar de la ciudadanía. Como corporación de derecho público con personalidad jurídica propia, trabaja para ordenar y fortalecer la profesión, defender los intereses de sus colegiados y garantizar que la actividad enfermera se desarrolle con los más altos estándares de calidad. Además, impulsa la formación continua, ofrece servicios de apoyo profesional, colabora con las administraciones públicas y promueve el avance científico, técnico y social de la enfermería, contribuyendo así a la mejora del sistema de salud y de la atención a las personas.

Referencias

Ministerio de Sanidad. Informe "Situación laboral y necesidades percibidas" https://www.sanidad.gob.es/areas/cuidadosEnSalud/investigacionDatos/docs/Situacion_laboral_y_necesidades_enfermeras_2024.pdf Consejo General de Enfermería. Estudio sobre el impacto de la presión asistencial en la profesión enfermera. https://www.consejogeneralenfermeria.org/normativa/otros-documentos/send/69-otros-documentos/2974-informe-de-estudio-impacto-de-la-presion-asistencial-2024