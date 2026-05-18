Psicorumbo impulsa la III edición del Congreso Online Internacional 'Autoestima Incondicional y Empoderamiento'
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Más de 70 expertos en psicología, bienestar emocional y crecimiento personal participarán en este evento online gratuito que se celebrará del 4 al 14 de junio
La plataforma especializada en bienestar emocional y desarrollo personal Psicorumbo celebrará del 4 al 14 de junio la III edición del Congreso Online Internacional 'Autoestima Incondicional y Empoderamiento', un evento gratuito y en formato online que reunirá a más de 70 profesionales especializados en psicología, autoestima, salud emocional y crecimiento personal.
El congreso tiene como objetivo acercar herramientas prácticas y recursos de desarrollo personal a todas aquellas personas interesadas en mejorar su autoestima, fortalecer su bienestar emocional y desarrollar relaciones más saludables consigo mismas y con los demás.
Durante diez días, los asistentes podrán acceder a conferencias impartidas por psicólogos, coaches y terapeutas especializados en áreas como la gestión emocional, la superación de creencias limitantes, la autenticidad personal, los límites saludables y el empoderamiento emocional.
Según explica Míriam Martín, psicóloga y directora de Psicorumbo, "cada vez más personas buscan herramientas para mejorar su bienestar emocional y aprender a relacionarse consigo mismas desde un lugar más consciente y saludable".
Un formato online accesible desde cualquier lugar
Los organizadores destacan el carácter práctico del congreso, orientado a ofrecer contenidos aplicables al día a día mediante ejercicios, estrategias y dinámicas enfocadas en el desarrollo personal y el equilibrio emocional.
Entre las principales temáticas que se abordarán durante el congreso se encuentran:
Inscripción gratuita y acceso al contenido
Además, la organización ofrecerá un Pase Premium para aquellas personas que deseen mantener acceso ilimitado a las conferencias y a materiales complementarios relacionados con autoestima, bienestar emocional y desarrollo personal.
La inscripción ya se encuentra disponible en: Web oficial del Congreso Autoestima Incondicional y Empoderamiento
Sobre Psicorumbo
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