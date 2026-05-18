Psicorumbo impulsa la III edición del Congreso Online Internacional 'Autoestima Incondicional y Empoderamiento'

La plataforma especializada en bienestar emocional y desarrollo personal Psicorumbo celebrará del 4 al 14 de junio la III edición del Congreso Online Internacional 'Autoestima Incondicional y Empoderamiento', un evento gratuito y en formato online que reunirá a más de 70 profesionales especializados en psicología, autoestima, salud emocional y crecimiento personal.





El congreso tiene como objetivo acercar herramientas prácticas y recursos de desarrollo personal a todas aquellas personas interesadas en mejorar su autoestima, fortalecer su bienestar emocional y desarrollar relaciones más saludables consigo mismas y con los demás.





Durante diez días, los asistentes podrán acceder a conferencias impartidas por psicólogos, coaches y terapeutas especializados en áreas como la gestión emocional, la superación de creencias limitantes, la autenticidad personal, los límites saludables y el empoderamiento emocional.





Según explica Míriam Martín, psicóloga y directora de Psicorumbo, "cada vez más personas buscan herramientas para mejorar su bienestar emocional y aprender a relacionarse consigo mismas desde un lugar más consciente y saludable".





Un formato online accesible desde cualquier lugar

El evento se desarrollará íntegramente online, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet y facilitando la participación de personas de distintos países.





Los organizadores destacan el carácter práctico del congreso, orientado a ofrecer contenidos aplicables al día a día mediante ejercicios, estrategias y dinámicas enfocadas en el desarrollo personal y el equilibrio emocional.





Entre las principales temáticas que se abordarán durante el congreso se encuentran:





Autoestima y aceptación personal.

Gestión emocional y bienestar psicológico.

Relaciones conscientes y límites saludables.

Seguridad personal y confianza.

Creencias limitantes y crecimiento interior.

Inscripción gratuita y acceso al contenido

La asistencia al congreso será gratuita durante las fechas de emisión mediante inscripción previa en la web oficial del evento.





Además, la organización ofrecerá un Pase Premium para aquellas personas que deseen mantener acceso ilimitado a las conferencias y a materiales complementarios relacionados con autoestima, bienestar emocional y desarrollo personal.





La inscripción ya se encuentra disponible en: Web oficial del Congreso Autoestima Incondicional y Empoderamiento





Sobre Psicorumbo

Psicorumbo es una plataforma especializada en psicología, bienestar emocional y crecimiento personal que organiza eventos formativos online y contenidos enfocados en el desarrollo humano, la autoestima y la salud emocional.



