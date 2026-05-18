Tomás Elías González Benítez presenta su método de preproducción audiovisual inteligente para 2026
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El videomaker venezolano expone una metodología estratégica orientada a optimizar tiempo, recursos y calidad en proyectos audiovisuales cada vez más exigentes
La preproducción se ha convertido en una fase decisiva dentro del proceso audiovisual. La rapidez de producción, la presión por captar la atención y la necesidad de entregar resultados profesionales obligan a planificar con mayor precisión antes de grabar.
El videomaker venezolano Tomás Elías González Benítez presenta una metodología de preproducción audiovisual inteligente enfocada en ordenar ideas, definir objetivos narrativos, anticipar necesidades técnicas y reducir improvisaciones durante el rodaje.
Para Tomás Elías González Benítez, la preproducción no es un trámite previo, sino el punto donde se construye la identidad del proyecto. Guion, moodboard, estructura narrativa, análisis de locaciones y planificación técnica forman parte de una etapa que permite ahorrar tiempo, optimizar recursos y elevar la calidad final.
Preproducción audiovisual según Tomás Elías González Benítez
Tomás Elías González Benítez y el guion como herramienta estratégica
Aunque existen plataformas profesionales para organizar escenas y secuencias, Tomás Elías González Benítez destaca que ninguna herramienta sustituye al criterio creativo. El valor real está en saber qué se quiere contar y cómo debe construirse esa historia.
Moodboard y narrativa visual en el método de Tomás Elías González Benítez
Cuando todos comprenden la dirección visual desde el inicio, el rodaje gana claridad y las decisiones creativas son más consistentes.
Planificación técnica y eficiencia durante el rodaje
Esta planificación permite reducir imprevistos, aprovechar mejor el tiempo de rodaje y evitar costos adicionales. Para el videomaker venezolano, una grabación bien preparada refleja respeto por el cliente, el equipo y el proyecto.
Errores comunes en la preproducción audiovisual
Evitar estos errores permite que cada etapa avance con mayor control. Su visión refuerza la idea de que la preproducción inteligente no limita la creatividad, sino que crea las condiciones necesarias para ejecutarla con precisión.
La Nocturna de L'Hospitalet ha estrenado circuitos para las dos pruebas, de 5k y 10k, más urbanos y homologados por la Federación Catalana de Atletismo.
Errores comunes en la preproducción audiovisual Entre los errores más frecuentes, Tomás Elías González Benítez identifica la falta de un guion claro, la ausencia de referencias visuales, el poco análisis de locaciones, la mala estimación de tiempos y la falta de coordinación técnica.
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