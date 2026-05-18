Tabor redefine las pruebas antidrones con una plataforma SDR definida por software
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Tabor Electronics ha lanzado comercialmente una nueva solución de pruebas y evaluación antidrones basada en su plataforma SDR Proteus™, diseñada para permitir a organizaciones de defensa y seguridad validar tecnologías C-UAS en entornos de amenazas en constante evolución mediante un enfoque definido por software
Tabor Electronics anunció hoy el lanzamiento comercial de su solución de Pruebas y Evaluación (T&E) Antidrones, introduciendo un enfoque definido por software para validar sistemas contra aeronaves no tripuladas (C-UAS). Basada en la plataforma de Radio Definida por Software (SDR) Proteus™ de la compañía, la solución permite a organizaciones de defensa y seguridad probar e implementar tecnologías antidrones en entornos de amenazas en rápida evolución.
A medida que proliferan los drones de bajo coste y evolucionan los protocolos de comunicación, los entornos tradicionales de pruebas dependientes de hardware están teniendo dificultades para mantenerse al día. La plataforma de Tabor sustituye estas limitaciones por un marco programable que permite a los equipos de ingeniería emular y validar escenarios RF del mundo real en entornos de laboratorio controlados, reduciendo la dependencia de pruebas de campo prolongadas y acelerando al mismo tiempo los plazos de desarrollo.
Desarrollada originalmente en colaboración con compañías líderes en tecnología antidrones, la solución ya ha demostrado su eficacia en flujos de trabajo activos de desarrollo e integración. Su lanzamiento comercial pone ahora a disposición de organizaciones de defensa, seguridad nacional, seguridad pública e infraestructuras críticas un enfoque probado sobre el terreno.
En el núcleo de la plataforma se encuentra la arquitectura SDR Proteus de Tabor, que combina generación y adquisición de señales RF de banda ancha con procesamiento FPGA en tiempo real, memoria profunda y movimiento de datos de alto rendimiento en un sistema COTS compacto. Esta integración permite pruebas en bucle cerrado, donde las técnicas de detección y mitigación pueden validarse y perfeccionarse continuamente bajo condiciones RF realistas.
Un cambio hacia la validación definida por software
Este enfoque ofrece claros beneficios operativos:
Al consolidar múltiples funciones de prueba RF en una única plataforma SDR escalable, las organizaciones también pueden reducir la fragmentación de herramientas y mejorar el aprovechamiento de activos entre programas.
Descripción general de la plataforma SDR Proteus
Mark Elo, Chief Product Officer de Tabor Electronics, comentó: "Los sistemas antidrones se están desplegando en entornos donde las amenazas evolucionan más rápido de lo que los métodos tradicionales de validación pueden seguir. Construimos esta plataforma para cerrar esa brecha, ofreciendo a los equipos la capacidad de probar frente a lo que viene, no solo frente a lo que ya se conoce".
Sobre Tabor Electronics
Para más información: https://info.taborelec.com/drone-test-guide
Tabor Electronics presentará su solución de Pruebas y Evaluación Antidrones en AOC Europe, del 19 al 21 de mayo, en Helsinki, Finlandia, en el stand 5S13.
Seguir en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tabor-electronics/
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