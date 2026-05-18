La Puerta de Alcalá: punto de encuentro en SIMA 2026 con HousinGo by David de Gea

El monumento, uno de los más icónicos del Barrio de Salamanca, eje central de la puesta en escena de la compañía. De Gea: "en un momento donde predominan las tendencias minimalistas, nosotros apostamos por el estilo neoclásico para nuestro stand" HousinGo by David de Gea vuelve al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA 2026), que se celebrará del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid, con un stand inspirado en uno de los monumentos más

icónicos de la capital: la Puerta de Alcalá. Por tercer año consecutivo, la compañía apuesta por una propuesta visual diferencial dentro del sector inmobiliario de lujo en Madrid.

Con un espacio de más de 45 metros cuadrados, HousinGo recrea la emblemática Puerta de Alcalá como elemento central de su stand en SIMA, con la intención de seguir reforzando su posicionamiento en el exclusivo Barrio de Salamanca, una de las zonas más demandadas del mercado inmobiliario madrileño para nuevos propietarios e inversores. Este enclave simboliza tanto la esencia de la marca como su especialización en propiedades premium en el centro de Madrid.

"Al igual que SIMA crece, HousinGo también evoluciona. Desde nuestros inicios, la Puerta de Alcalá ha sido nuestra seña de identidad -por su vínculo con el Barrio de Salamanca-, y por tratarse de uno de los iconos arquitectónicos más representativos de Madrid, tanto por su gran atractivo turístico como visual. En un momento donde predominan las tendencias minimalistas y tecnológicas, el estilo neoclásico de este monumento aporta el valor que conecta con nuestra marca", explica David de Gea López, CEO y fundador de HousinGo.

En este sentido, de Gea ofrecerá sesiones de Networking para profesionales del sector (de miércoles a viernes a partir de las 17 horas en su stand), para acercar posturas y debatir sobre temas como las tendencias del mercado inmobiliario en Madrid, la inversión extranjera y su evolución o cómo potenciar las alianzas entre los profesionales. "Nos necesitamos. El cliente no viene a Madrid con una única idea. Hay mucho producto diversificado y cada uno es especialista en su área. Al final se trata de tener un cliente contento por el trato, satisfecho por la inversión y plenamente convencido para que vuelva a nosotros o que pueda atraer la atención de otros compradores de su círculo", señala el mismo.

Durante SIMA 2026, desde el stand de HousinGo se ofrecerá una experiencia completa para visitantes y profesionales del sector inmobiliario. En horario de mañana y mediodía, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de jamón ibérico y vinos nacionales. Por la tarde, el espacio contará con música, dulces y bebidas, creando un ambiente propicio para el networking inmobiliario y el intercambio de ideas entre inversores, propietarios, asesores y expertos del sector.

La participación de HousinGo en el Salón Inmobiliario de Madrid, llega motivada por el compromiso con la innovación en el sector de lujo, combinando marketing experiencial, branding y posicionamiento estratégico en el evento más importante del real estate en España.

HousinGo by David de Gea desarrolla su actividad bajo un firme compromiso con la calidad, la transparencia y la excelencia en la gestión inmobiliaria. La compañía orienta su actuación hacia un crecimiento impulsado por la innovación y la mejora continua de sus procesos. Sus valores -profesionalidad, integridad y vocación de servicio constituyen los pilares que guían su desempeño y consolidación en el sector. Actualmente cuenta con oficinas en las calles Ayala, Serrano, Velázquez y Luchana (en el corazón del Barrio de Chamberí).

