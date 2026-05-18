Más de 500 pymes catalanas se benefician de Factura Show, el plan formativo de Sage para la inminente factura electrónica obligatoria

Sage ha reunido, en el Auditori l'Illa de Barcelona, a empresas, autónomos y despachos profesionales catalanes en una jornada práctica y gratuita sobre la transición a la factura electrónica. La cita barcelonesa se enmarca en un plan nacional de formación de más de 10 millones de euros para acompañar a las pymes en su digitalización Sage, líder mundial en tecnología de contabilidad, finanzas, RR.HH. y nóminas para pymes, ha vuelto a Barcelona para celebrar una nueva edición de Factura Show. Una jornada de carácter gratuito y eminentemente práctico, que ha congregado a más de 500 pymes, autónomos y despachos profesionales catalanes para ayudarles a prepararse ante la inminente obligatoriedad de la factura electrónica, prevista para 2027. La iniciativa se integra en un plan nacional de formación de más de 10 millones de euros con el que Sage busca ser el aliado de referencia para las pymes españolas en su transformación digital.

Una agenda práctica para convertir el cambio legal en una ventaja competitiva

Bajo el lema 'Activa un nuevo flow más inteligente. Be Ready! Del cambio legal a la eficienc‑IA', los expertos de Sage han ofrecido un programa estructurado en tres grandes bloques. El primero ha abordado la transformación digital de la relación con la Administración (con especial atención a Verifactu, la factura electrónica y la directiva ViDA 2030), destacando que estas nuevas normativas suponen una oportunidad para simplificar procesos, ganar en control y mejorar la eficiencia, además de cumplir con su obligatoriedad.

Durante la jornada, Sage ha mostrado cómo la inteligencia artificial ya está generando un impacto real en la gestión de pymes y autónomos, desde la movilidad, con funcionalidades que permiten registrar mediante notas de voz desde el móvil el resultado de una visita comercial, generando automáticamente presupuestos, pedidos o tareas de seguimiento en la agenda, hasta la automatización de procesos clave como son los cobros, con avisos automáticos tanto al proveedor como al cliente según la fecha de vencimiento de la factura.

A todo ello se suma Sage Copilot, que facilita el acceso a información y la generación de contenidos a través de lenguaje natural, así como sistemas de IA que, de forma proactiva, analizan la gestión del negocio y detectan oportunidades de mejora, recomendando acciones concretas para impulsar los resultados empresariales.

Posteriormente, se han mostrado casos prácticos de transformación en los procesos de facturación, con foco en los retos, las oportunidades y las herramientas disponibles. Además, también se ha explicado cómo las soluciones Smart de Sage, apoyadas en IA y movilidad, pueden automatizar los procesos, reducir errores y liberar tiempo para que las pymes se concentren en hacer crecer sus negocios.

Laura López, directora de competitividad de la Cambra de Barcelona, ha destacado, en la apertura del evento, el papel de la Cambra "como espacio de encuentro, especialmente para autónomos y pymes; donde poder compartir buenas prácticas y ofrecer acompañamiento a las empresas en la implementación de nuevas herramientas que les permita ser más competitivas, además de cumplir con la legislación".

Con Factura Show, Sage reafirma su compromiso de estar al lado de las pymes en cada etapa de su digitalización, ofreciendo no solo soluciones tecnológicas, sino también la formación y el acompañamiento necesarios para que ningún negocio se quede atrás en la transición hacia la factura electrónica.

Una concienciación creciente, pero con la adopción aún muy por detrás

Y es que el último estudio de Sage sobre digitalización en las pymes españolas revela que solo el 10% de las pymes declara utilizar actualmente sistemas de facturación electrónica, pese a la proximidad del plazo legal. Si bien la concienciación ha experimentado un avance notable, alcanzando el 50%, las barreras siguen siendo significativas. El 34% considera que el proceso es demasiado difícil o caro, el 30% reconoce no saber cómo implementarlo y el 26% condiciona su adopción a que sus clientes y proveedores también den el paso.

Ante este escenario, iniciativas como el Factura Show de Sage adquieren mayor relevancia ya que se proporciona a las pymes, de forma accesible y directa, información, herramientas y resolución de dudas para que puedan actuar con tiempo.

Carles Ransanz, vicepresidente de ventas de Sage Iberia, explica que "la factura electrónica representa una oportunidad inmejorable para que las pymes mejoren su eficiencia, reduzcan su carga administrativa y ganen en transparencia y control sobre sus operaciones. En Sage, creemos que, con la formación adecuada, la tecnología correcta y un acompañamiento continuo, cualquier negocio puede afrontar este cambio con éxito y convertirlo en un motor de crecimiento. En Barcelona se ha visto, una vez más, las ganas de las pymes catalanas de prepararse y avanzar. Estamos aquí para acompañarlas en cada paso de este camino".

La cita barcelonesa, en la que ha habido también un espacio de networking para que los asistentes resolviesen sus dudas más de cerca con los expertos de Sage, forma parte de la gira nacional del Factura Show. Próximamente recalará en Zaragoza, Málaga, Madrid y Bilbao, tras haber pasado ya por Sevilla y Valencia.

