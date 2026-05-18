EXTE y Titan Ads sellan una alianza estratégica para impulsar la venta de publicidad en Smart TV en España

EXTE liderará la comercialización con Titan Ads en Iberia y apoyará su expansión en Latam, reforzando un modelo audiovisual basado en datos, con alcance incremental y mayor eficiencia EXTE, la AdTech que une tecnología, creatividad y medios para elevar las marcas, ha firmado un acuerdo de comercialización en exclusiva con Titan Ads en España, convirtiéndose en la fuerza comercial conjunta de la compañía en Iberia.

A través de esta alianza, EXTE liderará la comercialización publicitaria con Titan Ads en entornos CTV y FAST en España, incluyendo inventario premium en la Home Screen de los Smarts TVs con Titan OS, el principal portal de acceso a la televisión para los usuarios. Este entorno permite activar formatos como el Homepage Video, que combinan una ubicación premium con momentos de máxima atención y mayor nivel de engagement. Estos formatos, están diseñados para maximizar la visibilidad, el recuerdo de marca y potenciar la gran capacidad de segmentación a través de datos de alto impacto gracias a su sistema operativo, Titan OS.

El acuerdo contempla, además, un rol preferente de EXTE en la comercialización con Titan Ads en LATAM, en línea con la estrategia de crecimiento del partnership y el contexto favorable del mercado, impulsado por el auge del consumo FAST, la adopción acelerada de CTV, el desarrollo de nuevos formatos más nativos como la Home Screen y el creciente interés de marcas globales y regionales.

Titan Ads aporta una propuesta de valor diferencial basada en el acceso a inventario publicitario premium y en la activación mediante datos determinísticos a través del sistema operativo Titan OS. Esta tecnología, además de sus todas las capacidades de segmentación avanzadas, tanto comportamental como basada en intereses, permite ofrecer un alcance incremental real frente a la televisión lineal y las plataformas SVOD. Actualmente, Titan Ads alcanza una amplia base de hogares en España, lo que representa una adopción significativa dentro del mercado de nuevos televisores vendidos en el país.

EXTE refuerza su liderazgo audiovisual

Para EXTE, esta alianza supone un avance decisivo en la consolidación de su liderazgo audiovisual. La compañía incorpora nuevo inventario premium en uno de los entornos más relevantes del hogar, consolida su rol como partner estratégico global para anunciantes y agencias y refuerza su presencia internacional, con un foco claro en Europa y Latinoamérica.

Según afirma Fernando García, CEO de EXTE, la televisión está evolucionando hacia un modelo mucho más inteligente, medible y alineado con los objetivos de negocio de las marcas y este acuerdo con Titan es un paso clave en esa transformación.

La alianza con EXTE permite reforzar aún más las capacidades comerciales y acelerar el crecimiento de Titan Ads en mercados estratégicamente clave, según Jim Collins, CRO de Titan Ads. Asimismo, destaca que, conjuntamente, están permitiendo que marcas y agencias accedan a entornos premium de Smart TV, desbloqueen un alcance incremental real y activen campañas con mayor precisión y eficiencia.

