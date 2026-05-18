Boat Rental Mallorca refuerza su flota para la nueva temporada de alquiler de barcos en Mallorca
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La empresa con base en Portals Nous refuerza su catálogo de embarcaciones con patrón y suma nuevas rutas por calas vírgenes y el Parque Natural de Cabrera
La temporada náutica en las Islas Baleares arranca con un fuerte incremento de reservas y la oferta local se reorganiza para responder al ritmo del verano. En este contexto, Boat Rental Mallorca ha presentado la ampliación de su catálogo de embarcaciones disponibles para la temporada 2026, con incorporaciones que cubren desde lanchas familiares hasta yates de gran eslora. La compañía, especializada en el alquiler de barcos en Mallorca, opera desde Puerto Portals y atiende a clientes nacionales e internacionales que llegan a la isla en busca de una experiencia personalizada en el mar.
Puerto Portals, situado en el municipio de Calvià, es uno de los enclaves más destacados del Mediterráneo y un punto de partida natural para descubrir el litoral del suroeste mallorquín. Desde sus amarres, los barcos pueden alcanzar en pocas horas calas como Portals Vells, Cap Falcó, El Toro o la isla de Sa Dragonera, todas ellas accesibles solo por mar en su versión más auténtica. La compañía ha diseñado su nueva oferta pensando en este tipo de itinerario, en el que se combinan baño en aguas transparentes, snorkel y paradas en restaurantes de costa.
Una flota pensada para cada perfil de cliente
El alquiler de yates en Mallorca concentra el segmento de mayor crecimiento y ha sido uno de los puntos en los que la empresa ha puesto más atención este año. La compañía dispone de yates a motor con eslora desde 13 hasta 23 metros, varios de ellos con base permanente en Puerto Portals y otros operativos desde el Puerto de Palma. Algunas unidades destacadas son el Cranchi 41 Endurance, el Bavaria R55 Fly y el Aicon 72, todos con capitán incluido y posibilidad de añadir tripulación completa para travesías de varios días.
Quienes no disponen de titulación náutica pueden reservar embarcaciones con patrón profesional, una modalidad que en los últimos años ha pasado a ser mayoritaria. También se mantiene el alquiler de barcos sin licencia para itinerarios cortos por la bahía, una alternativa pensada para quienes navegan por primera vez.
Rutas, calas y nuevos destinos
Las reservas se gestionan a través de la web de Boat Rental Mallorca, donde el cliente puede filtrar por tipo de embarcación, número de pasajeros, duración y presupuesto. Cada ficha de barco incluye fotografías, características técnicas, condiciones de alquiler y disponibilidad real, lo que reduce los tiempos de gestión. Esta forma de reserva es la que se ha consolidado en el mercado balear y la empresa la mantiene como vía principal de contratación.
Una temporada con previsiones favorables
La compañía ha trabajado durante el invierno en la revisión técnica de su flota, la actualización de equipos de seguridad y la formación del equipo de capitanes. También se ha reforzado el servicio de atención al cliente en varios idiomas, una necesidad real en un puerto en el que conviven visitantes de toda Europa.
Sobre Boat Rental Mallorca
La compañía, especializada en el alquiler de barcos en Mallorca, opera desde Puerto Portals y atiende a clientes nacionales e internacionales que llegan a la isla en busca de una experiencia personalizada en el mar.
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