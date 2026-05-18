AutoFull se asocia con ESL Pro Tour como patrocinador oficial de sillas gaming para la temporada 2026-2027

AutoFull se ha asociado con ESL Pro Tour como patrocinador oficial de sillas para el ESL Pro Tour de Counter-Strike 2 durante las temporadas 2026 y 2027 Por medio de este acuerdo, AutoFull será el principal proveedor de sillas para las etapas de competición y las zonas de entrenamiento en determinados eventos del ESL Pro Tour.

Esta colaboración engloba importantes torneos del ESL Pro Tour, como los Intel Extreme Masters, la ESL Pro League y la ESL Challenger League.

Se utilizarán dos sillas ergonómicas para gaming de AutoFull, la M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu y la M6 Ultra 2.0, en todos los torneos y durante las sesiones de entrenamiento diarias de los jugadores.

Estas sillas se han diseñado para periodos prolongados en posición sentada y ofrecen prestaciones de sujeción que ayudan a los usuarios a mantener la comodidad y la concentración durante sesiones de juego de alta intensidad. Entre sus características principales, se incluyen el masaje lumbar integrado, el soporte lumbar dinámico AdaptTech de 6 posiciones, la refrigeración y la calefacción activas, y el masaje por vibración en las piernas, pensado para favorecer la circulación sanguínea y ayudar a reducir el entumecimiento que ocasiona permanecer en posición sentada durante periodos prolongados.

Además, su estructura ergonómica se adapta a sesiones prolongadas, lo que satisface una necesidad fundamental de los jugadores de competición que pasan mucho tiempo en salas de práctica, zonas de torneos y entornos de competición de alta presión.

A medida que crece el sector de los deportes electrónicos, el equipamiento que favorece la adopción de una postura adecuada, la comodidad y la constancia se está convirtiendo en parte del entorno general de rendimiento, tanto para los jugadores como para los equipos.

"Nos enorgullece profundamente unir fuerzas con ESL FACEIT Group para las temporadas 2026 y 2027", declaró Anna DING, fundadora de AutoFull. "Counter-Strike exige un nivel máximo de concentración y resistencia física".

Se espera que la presencia de AutoFull en los eventos del ESL Pro Tour y de los Intel Extreme Masters sirva de impulso tanto a los profesionales consolidados como a los jugadores emergentes que compiten en el gran ecosistema de ESL. Los aficionados y los socios podrán ver las sillas AutoFull integradas en los recintos de los eventos durante las temporadas de torneos 2026-2027.

Acerca de AutoFull

AutoFull, fundada en 2014, es una marca líder en el sector de los deportes electrónicos que se especializa en equipos de gaming de alto rendimiento, como sillas, escritorios y sistemas inmersivos para deportes electrónicos.

Con una presencia en casi 2000 torneos y cientos de equipos en todo el mundo, AutoFull ofrece una experiencia gaming de nivel profesional a los jugadores y a las comunidades de deportes electrónicos. La empresa mantiene su compromiso de fomentar una cultura basada en el entusiasmo, la audacia y la alegría a través del diseño y la innovación orientados al mundo de los videojuegos.

