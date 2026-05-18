Esquizofrenia: cómo la rehabilitación cognitiva favorece la autonomía y la reinserción social

La esquizofrenia afecta a unas 400.000 personas en España y continúa siendo un trastorno rodeado de estigma y desinformación. Todavía persisten ideas erróneas que la asocian con peligrosidad o incapacidad permanente, cuando la realidad es que, con el apoyo adecuado, las personas pueden desarrollar las habilidades necesarias para llevar una vida funcional e independiente, integrándose en todos los ámbitos de la sociedad.



NeuronUP, la plataforma digital pionera en España en el ámbito de la evaluación y la rehabilitación cognitiva, destaca la importancia de trabajar la cognición en personas con esquizofrenia para mejorar su autonomía, funcionamiento diario, inclusión social y acceso al empleo.

Aunque la medicación es fundamental, muchas personas siguen teniendo dificultades para organizar rutinas, mantener relaciones sociales, gestionar responsabilidades o desenvolverse en el ámbito laboral, incluso estando clínicamente estables.

“La rehabilitación cognitiva aborda áreas como la atención, la memoria, la planificación, la resolución de problemas y la cognición social, ayudando a traducir la mejoría clínica en autonomía real, participación social y calidad de vida”, explica Valeria Medina, neuropsicóloga de NeuronUP, que, junto a la plataforma digital, abordan esta realidad en cuatro claves:

1. La cognición como base de la autonomía

La rehabilitación cognitiva consiste en un conjunto de intervenciones estructuradas orientadas a mejorar procesos cognitivos alterados mediante ejercicios, estrategias y entrenamiento guiado. El objetivo es entrenar capacidades concretas y conseguir trasladarlas a situaciones del día a día. “Lo importante no es solo hacer tareas, sino ayudar a que esas mejoras se trasladen a la vida diaria: organizarse mejor, recordar citas, resolver problemas o desenvolverse con más autonomía”, comenta Medina.



2. Reinserción social y laboral

El deterioro cognitivo asociado a la esquizofrenia también tiene un impacto directo sobre la empleabilidad. Mantener un puesto de trabajo exige capacidades como atención sostenida, planificación, resolución de problemas, adaptación a cambios o habilidades sociales. Esto puede traducirse en dificultades para aprender tareas nuevas, priorizar actividades, cumplir horarios, mantener un rendimiento estable o relacionarse adecuadamente en el entorno laboral.

“La rehabilitación cognitiva puede mejorar la inserción laboral al fortalecer habilidades necesarias para el desempeño profesional y enseñar estrategias compensatorias, especialmente cuando se combina con programas de apoyo laboral y entrenamiento en habilidades sociales. El estigma y las barreras sociales muchas veces limitan más que el propio trastorno”, asegura la experta.



3. Tecnología y personalización en la intervención

Las herramientas digitales de rehabilitación cognitiva permiten adaptar la intervención a las necesidades cognitivas y funcionales específicas de cada usuario. Los profesionales pueden seleccionar tareas dirigidas a áreas concretas y ajustar los niveles de dificultad según el perfil cognitivo y la evolución de cada persona.

El formato digital facilita una intervención más precisa, flexible y medible, registrando datos objetivos sobre tiempos de respuesta, errores, aciertos o evolución en distintas áreas. “Esta combinación mejora la toma de decisiones clínicas, optimiza el tiempo del profesional y favorece una rehabilitación más eficaz, accesible y orientada a la autonomía y la inclusión”, explica Medina.



4. La necesidad de avanzar hacia modelos más integrales

En definitiva, hoy en día, es importante avanzar hacia modelos de atención más comunitarios e integrales que combinen tratamiento médico, rehabilitación cognitiva, apoyo familiar, inserción laboral y lucha contra el estigma.

“Es fundamental visibilizar las dificultades cognitivas asociadas a la esquizofrenia y el potencial de recuperación funcional que existe, ya que es muy alto cuando las personas cuentan con recursos adecuados y apoyo especializado”, concluye Medina.