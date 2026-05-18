​Las ayudas para estudiantes con necesidad de apoyo educativo para el curso 2026-2027 se podrán solicitar a partir de este 19 de mayo

La convocatoria de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) para el curso 2026-2027 se abrirá el próximo 19 de mayo y permanecerá abierta hasta el 10 de septiembre. Continuando con la novedad introducida el curso anterior, las solicitudes se harán de forma directa (y no a través de los centros educativos) y totalmente telemática, cumplimentando el formulario accesible a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y completando la presentación por los medios electrónicos previstos en la convocatoria.



No obstante, para evitar perjuicios a familias con dificultades de acceso a los medios telemáticos, en casos puntuales y de forma excepcional, se mantiene la posibilidad de presentación de solicitudes en papel a través de los registros.

Este curso, la principal novedad es el incremento en un promedio del 10% en los umbrales de patrimonio aplicables para acceder a las ayudas.

La convocatoria está abierta a estudiantes que acrediten una necesidad de apoyo educativo asociada a discapacidad igual o superior al 25%, trastorno grave de la conducta, trastorno grave de la comunicación o el lenguaje, trastorno del Espectro Autista (TEA) o altas capacidades.

Estas ayudas están destinadas a cubrir distintas necesidades como matriculación, material escolar, transporte, comedor, residencia, reeducación pedagógica o del lenguaje o programas específicos para altas capacidades. Además, se mantiene la ayuda complementaria de 400 euros para sufragar los gastos adicionales que las familias deben afrontar.

Hay que resaltar, finalmente, que, a partir de este curso, los estudiantes con domicilio familiar en Cataluña deberán solicitar las ayudas NEAE en la correspondiente convocatoria que ha hecho pública la Generalitat de Cataluña con iguales plazos de solicitud. De esta forma, esa comunidad autónoma asume el traspaso de las becas y ayudas al estudio estatales de la misma forma que viene haciendo el País Vasco desde hace algunos años.

Todo esto podrá llevarse a cabo gracias a un presupuesto récord, de forma que, junto con el resto de las ayudas que se aprobarán este curso, alcanzará los 2.559 millones de euros. Se trata del noveno incremento consecutivo de la partida destinada por el Gobierno a becas y ayudas al estudio, que ha aumentado un 83% desde 2018 (cuando se invirtieron 1.399 millones).