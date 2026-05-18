De entre todos los lugares comunes a los que acudieron el sábado los jugadores del Racing de Santander cuando se consumó el anhelado ascenso, “increíble”, “no tengo palabras”, “la mejor afición del mundo” …, quiero destacar lo que dijo un emocionado Marco Sangalli: "Me lo dedico a mí mismo, a esa parte de uno que muchas veces renegaba del fútbol, que lo ha pasado muy mal, y a esa otra parte que siempre ha estado por detrás diciendo que se podía, trabajando sin parar, muchas horas en soledad, es un mérito muy grande…".

Después de tres lustros buscándolo, ahí está, ahí lo tienes. Esa travesía iniciada un poco sin saber muy bien cuánto duraría y que ha ido discurriendo por veredas insospechadas en cada una de las categorías transitadas, todas ellas repletas de altibajos, con momentos complicados donde todo parecía venirse abajo, con gente que se subía al tren y con la que se pensaba que ya todo estaría hecho, tardes de esfuerzo, noches en vela, tiempo robado a otras cosas y confianza ciega en tus capacidades en pos de un único fin: terminar bachillerato.

No todo es el Racing, que también, pero es que cualquier circunstancia humana puede encontrar analogías deportivas. La vida no deja de ser temporadas con objetivos a cumplir como finalización de estudios, ascensos laborales o más tiempo libre; los padres, profesores, parejas, jefes no son más que entrenadores que nos guían en el proceso; el equilibrio emocional, las lesiones, los resultados adversos, los errores arbitrales son solo circunstancias adversas que nos hacen crecer; el mundo como un estadio, la existencia como una carrera de fondo.

Así que quiero felicitar a todo el alumnado que ha logrado el primer gran título que acredita su conocimiento, ese que les deja a las puertas de la Universidad, un nuevo ciclo que les conducirá hacia donde prefieran desarrollar sus destrezas. Ya lo tienes, ya es tuyo, ahora solo quedan dos semanas más para ser campeón de 2ª, es decir, superar la PAU en vuestro caso, dar por concluida la temporada y descansar.

Y al Almería o al Deportivo de la Coruña –una especie de alumnos que no han alcanzado todavía el objetivo–, cabe recordarles que tienen todavía el periodo extraordinario que les permitirá obtener el título de bachillerato en junio, que el deporte, como en la vida, siempre ofrece segundas oportunidades.

Más allá de oír hasta la saciedad las frases repetidas en cualquier celebración humana, ya sea la recogida de un premio cinematográfico, un concurso de cerámica o el mejor bocadillo de queso del mundo, emocionan las palabras de Marco Sangalli porque recuerdan que toda victoria importante –ya sea el ascenso, el aprobado o terminar un puzle de cinco mil piezas– empieza mucho antes del aplauso, en ese lugar silencioso donde uno persevera.