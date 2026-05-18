¡Ni las pestes son como antes!

Corría el año 541 cuando una sombra llegó desde Egipto, acaso de Etiopía, que la Historia a veces también duda. Ese mal se extendió por el Imperio de Justiniano como la tinta en el agua o como chisme en pueblo castellano.

La peste que, como en una broma macabra, toma el nombre del emperador mató, según las crónicas, a diez mil personas al día en Constantinopla. No había rueda de prensa. No había OMS. No había tertulianos. Solo había cadáveres apilados en las iglesias porque las calles ya no daban más de sí.

Posteriormente llega el siglo XIV, uno de esos períodos a los que, si te invitan, es mejor decir que no. Guerra Civil castellana, Pequeña Edad del Hielo con sus consecuentes malas cosechas y hambrunas, revueltas populares y, por supuesto, la Muerte Negra presentándose sin invitación para llevarse por delante a un tercio de Europa. Sin gabinetes de crisis, sin portavoces y sin selfies.

Aquí, querido lector, debo hacer un paréntesis. Un interludio que nos prepare para lo que viene. Con ánimo positivo, pues vivimos en época en que mucha población se trauma, que no se traumatiza, como me enseñó don José Luis, mi profesor de EGB. Aprovecho la pausa para informarle de que usted es un superviviente. Si está leyendo estas líneas significa que sus antepasados no perecieron en aquellas pestes, y esa inmunidad genealógica debería servirle de baluarte ante nuestra nueva realidad. La de las pestes anuales: CORONAVIRUS, NOROVIRUS, HANTAVIRUS…

Permítame ahora, y perdonen la falta de modestia, asumir el rol de Tucídides. Aquel que en el Libro II de su Historia de la Guerra del Peloponeso describió con quirúrgica precisión la peste que arrasó Atenas. Con ese mismo espíritu, y a la altura de los tiempos que nos ha tocado vivir, me dispongo a dejar constancia para la posteridad de la gran crisis sanitaria que acabamos de vivir.

Corría el mes de abril de 2026 cuando, de tierras allende los mares, un elegante buque de expedición que llevaba turistas a contemplar pingüinos antárticos, que no de los otros, registró ocho casos de hantavirus entre sus pasajeros.

Quisieron con animoso desdén por la vida humana las Tres Moiras sesgar el hilo de la vida de tres personas, lo cual recordó, dicen, los cadáveres apilados en la Constantinopla de Justiniano o las mortandades europeas de la Peste Negra. Tanto que el gran Organismo Mundial de la Salud se activó, los gobiernos desplegaron vuelos médicos, y nuestra ministra de Sanidad compareció ante las cámaras para declarar, con gravedad de política y no de gestora, "misión cumplida". Un pequeño paso para el ciudadano y un gran salto para el perfil de redes sociales del Gobierno. España ha salvado el mundo.

Y es que hemos llegado a un punto en que la diferencia entre gestionar una crisis y gestionar unas elecciones se ha vuelto imperceptible. El mismo lenguaje, los mismos gestos, el mismo instinto de ocupar el centro del escenario cuando las cámaras se encienden. La epidemia como campaña. El enfermo como votante en potencia. El parte sanitario redactado con el ojo puesto en la encuesta del lunes.

Ante semejante panorama, usted, con ADN de supervivencia a mil pandemias, solo puede hacer lo que hicieron sus antepasados en los momentos más oscuros: encomendar su suerte a los dioses. Ellos, al fin y al cabo, tenían a Apolo, que al menos era médico.