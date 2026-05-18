Los profesores de ELE como embajadores de la cosmovisión hispanista en el mundo



A propósito de la celebración del Día del Idioma Español el reciente pasado 23 de abril y Día Mundial del Libro

El Hispanismo no sería tal si no tuviese como andamio a una Cosmovisión. La idiosincrasia o mentalidad española se forjó por siglos y por influencias de celtas, ibéricos, luego la cultura latina, una contracultura como la de Euskadi, único pueblo en España que rehusó a dejar su idioma y sus costumbres ante la incursión del latín. Siguieron los visigodos, luego los árabes por largos siglos. Libros como el Cantar del Mio Cid o el Lazarillo de Tormes, ayudaron a configurar esa idiosincrasia hasta que se consolidó la reconquista.

La cultura hispánica permeó las Américas y a España llegaron nuevos sabores, nuevos insumos que ayudaron a la salud, la medicina, la gastronomía y otros ámbitos de la cultura. La lengua española se llenó de vocablos americanos que permearon el castellano como Huracán o Cancha.

A medida que se fue concretando la mezcla, una nueva Cosmovisión a la española abarcaba América y Europa, una forma de hacer las cosas “ la siesta” por ejemplo ha estado muy en la idiosincrasia hispanoamericana, los refranes, los dichos, las tertulias en los parques.

La Labor del Profesor de ELE.

Un médico vende la sensación de bienestar. Un abogado vende tranquilidad en que la legalidad de los trámites a favor de su cliente hará que este se encuentre cómodo y tranquilo para la sociedad. Un ingeniero civil, un arquitecto o persona de bienes raíces vende confort, en el cual la plusvalía tendrá la propiedad que compra y hará al cliente poder vivir una vida digna. Y así cada profesional ofrece satisfacer una necesidad humana como bien mandan los principios del marketing. La razón de ser de cada profesional se debe a la necesidad que soluciona entre la sociedad humana.

Fundamento de existencia de los profesores de ELE.

El profesor de ELE le vende al aprendiz la posibilidad de pertenecer por breve tiempo dentro de esa rica cosmovisión de la cultura española. Ciertamente toca temas de gramática, semántica, fonética, pero más que eso ofrece venderle al aprendiz una experiencia, promueve la ansiedad por probar una cultura en tan vasto territorio geográfico y al aprendiz le brinda el sueño de que recorrerá la geografía del español y podrá probar de sabores, cultura, música, literatura, una buena tertulia, etc.

La Situación del Idioma Español en el Mundo

El español es uno de los idiomas más hablados a nivel mundial, con aproximadamente 580 millones de hablantes, de los cuales cerca de 480 millones son hablantes nativos. Se encuentra en el segundo lugar en términos de hablantes nativos, solo superado por el chino mandarín. El español es oficial en 20 países, la mayoría de los cuales se encuentran en América Latina, así como en España y algunas regiones de África, como Guinea Ecuatorial. Además, el español es la segunda lengua más estudiada del mundo, después del inglés, lo que refleja su creciente influencia cultural y económica. En el ámbito global, el español ocupa el tercer lugar en la lista de los idiomas más utilizados en la comunicación internacional, después del inglés y el chino. Este crecimiento en el número de hablantes y en la enseñanza del español resalta su importancia no solo como idioma de comunicación, sino también como vehículo de transmisión de la rica cosmovisión hispanista, que abarca la diversidad cultural, las tradiciones y las expresiones artísticas de los países hispanohablantes. Por lo tanto, los profesores de Español como Lengua Extranjera (ELE) desempeñan un papel fundamental como embajadores de esta cosmovisión, promoviendo el idioma y la cultura hispana en diversas partes del mundo.

Experiencias que un Profesor de ELE Puede Ofrecer

Los profesores de ELE no solo son transmisores de conocimiento lingüístico, sino que también son guías en la exploración de la cultura hispana. A través de una variedad de experiencias prácticas, pueden ofrecer a sus estudiantes una inmersión profunda en la cosmovisión hispanista. Por ejemplo, las clases de cocina son una forma excelente de conectar a los estudiantes con la cultura de los países hispanohablantes. Aprender a preparar platos tradicionales, como paella, tacos o empanadas, no solo enseña vocabulario relacionado con la comida, sino que también ofrece una ventana a las costumbres y tradiciones de cada región. Al cocinar, los estudiantes experimentan la importancia de la comida en la vida social y su entorno familiar. De ese modo, se fortalece su comprensión cultural. Las clases de baile latinoamericano son otra experiencia enriquecedora. Desde la salsa hasta el tango, el baile es una manifestación cultural que refleja la historia y la identidad de cada país. A través del baile, los estudiantes no solo aprenden sobre el ritmo y la música, sino que también participan en una forma de expresión cultural que les conecta con la alegría y la pasión que caracterizan a muchas comunidades hispanohablantes. Además, los juegos tradicionales como la petanca, la peonza, el yoyo o el bolero son maneras lúdicas de acercar a los estudiantes a las tradiciones. Estos juegos no solo son divertidos, sino que también fomentan la interacción social y el trabajo en equipo.

El cine latinoamericano también ofrece una rica fuente de aprendizaje. Las proyecciones de películas de diferentes países hispanohablantes permiten a los estudiantes explorar temas sociales, culturales y políticos, al tiempo que mejoran su comprensión del idioma. A través del análisis de los personajes, las tramas y los contextos de las películas, los estudiantes pueden reflexionar sobre las realidades de los países hispanoparlantes y desarrollar una empatía más profunda hacia sus culturas.

Conclusión

La enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE) es vital en el mundo actual, no solo por el creciente número de hablantes, sino también por el papel crucial que desempeñan los profesores en la difusión de la cosmovisión hispanista. A través de experiencias prácticas y culturales, estos educadores no solo enseñan un idioma, sino que también enriquecen la comprensión de sus estudiantes sobre la diversidad y la riqueza de las culturas hispanohablantes