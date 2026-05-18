UNESCO para los pueblos: el nuevo liderazgo de Khaled El-Enany: de la autoridad moral al impacto real

La llegada de Khaled El-Enany a la Dirección General de la UNESCO abre una etapa especialmente significativa para una organización que, desde 1945, ha sostenido una de las ideas más nobles del sistema internacional: que la paz no se construye únicamente con tratados, sino también con educación, ciencia, cultura, comunicación, memoria y cooperación entre los pueblos. El-Enany asumió oficialmente el cargo como director general de la UNESCO el 15 de noviembre de 2025, después de haber sido elegido por la Conferencia General con 172 votos de 174. Su elección no es un dato menor: es el primer director general procedente de un país árabe y el segundo africano en ocupar esta responsabilidad desde Amadou Mahtar Mbow y esto es un dato muy significativo. Además, llega a la organización con una trayectoria singular: egiptólogo, profesor universitario, exministro de Antigüedades y de Turismo y Antigüedades de Egipto, y profundo conocedor del vínculo entre patrimonio, diplomacia cultural y desarrollo. Khaled El-Enany no llega a la UNESCO para administrar la rutina de un despacho, sino para abrir una etapa en la que la cultura, la educación, la ciencia y la memoria vuelvan a ocupar el centro de la política internacional.

Su lema, “UNESCO for the People”, debe leerse como algo más que una frase de campaña. Es, o debería ser, una declaración de método: una UNESCO más cercana a las personas, más visible en los territorios, más útil para los Estados miembros y más capaz de demostrar que sus programas tienen efectos reales en la vida de las comunidades. En su discurso inaugural, El-Enany defendió una UNESCO capaz de ser “casa del diálogo”, especialmente cuando el diálogo parece imposible en otros espacios, y vinculó su visión con la educación, la ciencia, la ética de las tecnologías emergentes, la protección de la cultura, el turismo sostenible, la libertad de expresión y la protección de periodistas. Pero el momento exige algo más que grandes principios. La UNESCO necesita reforzar su autoridad internacional demostrando que cada programa, cada cátedra, cada red, cada proyecto educativo, cultural, científico o comunicativo produce un retorno medible para los países. Khaled necesita que todos trabajemos en conjunto con él. No se trata de mercantilizar la cultura ni de convertir la educación en una simple cifra económica. Se trata de comprender que la inversión en cultura, educación, ciencia y comunicación genera una economía de retorno: empleo, innovación, turismo sostenible, industrias creativas, cohesión social, alfabetización democrática, prevención de conflictos, fortalecimiento institucional y dignidad ciudadana.

La propia UNESCO lleva años ofreciendo argumentos sólidos en esa dirección. El informe Re|Shaping Policies for Creativity recuerda que los sectores culturales y creativos representan aproximadamente el 3,1 % del PIB mundial y emplean al 6,2 % de los trabajadores. Es decir, la cultura no es un lujo ornamental: es una fuerza económica, social y simbólica de primer orden. La Declaración de MONDIACULT 2022, adoptada por 150 Estados, afirmó por primera vez la cultura como “global public good”, un bien público global. Esa expresión es decisiva, porque obliga a pensar la cultura no como un gasto subsidiario, sino como una infraestructura de humanidad, desarrollo y convivencia.

Bajo la dirección de Khaled El-Enany, la UNESCO tiene la oportunidad histórica de avanzar hacia una nueva lógica de responsabilidad programática: todos sus grandes programas deberían responder no solo a la pregunta de qué defienden, sino también a qué transforman, en qué pueden o deben contribuir a la sociedad y si hasta este momento lo han hecho. Un programa educativo debe demostrar cómo mejora competencias, reduce desigualdades y amplía oportunidades. Un programa patrimonial debe mostrar cómo protege la memoria, pero también cómo activa empleo local, turismo responsable y conservación sostenible. Un proyecto científico debe probar cómo fortalece capacidades nacionales y cooperación tecnológica. Una iniciativa de comunicación debe medir su contribución a la libertad de prensa, a la alfabetización mediática y a la protección de periodistas. Una Cátedra UNESCO, una federación o una red UNITWIN debe justificar no solo su prestigio académico, sino también su impacto en la sociedad con un programa bien cimentado de resultados reales, visibles y de contribución real a la sociedad de su país.

La UNESCO ya dispone de herramientas para avanzar en ese camino. Sus Culture|2030 Indicators buscan medir la contribución de la cultura a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los niveles nacional y local. Esto confirma que el impacto cultural no es una intuición retórica, sino un campo que puede y debe evaluarse con indicadores. Por eso, hablar de retorno económico no debe reducirse a hablar de dinero. En el caso de la UNESCO, el retorno debe entenderse de forma integral: retorno educativo, retorno cultural, retorno científico, retorno social, retorno democrático y también retorno económico. Un país que invierte en patrimonio bien gestionado puede fortalecer su turismo sostenible. Un territorio que protege sus lenguas, archivos y tradiciones puede generar conocimiento, identidad y actividad económica. Una universidad que participa en redes UNESCO puede atraer talento, investigación y cooperación internacional. Una ciudad que trabaja la cultura de paz puede reducir fracturas sociales y crear comunidad.

Ese es el gran desafío del nuevo ciclo: que la UNESCO sea más respetada no solo por su importancia histórica, que la tiene, sino por su utilidad presente. Que no sea vista únicamente como la institución que declara patrimonios o emite recomendaciones, sino como una plataforma mundial capaz de ayudar a los países a convertir la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación en políticas públicas con resultados visibles. El propio discurso reciente de la organización reconoce la necesidad de adaptación, modernización y fortalecimiento de su capacidad de cumplir el mandato. En 2026, El-Enany presentó la UNESCO80 Roadmap como parte de un proceso de reforma más amplio, alineado con la transformación del sistema de Naciones Unidas, pero respetando el mandato constitucional de la UNESCO.

Esa reforma debe tener una idea central: la UNESCO del siglo XXI no puede limitarse a inspirar; debe también demostrar. No basta con invocar la paz: hay que formar mediadores, educadores, periodistas, científicos, gestores culturales y ciudadanos capaces de sostenerla. Porque la paz nunca debe ser negocio, ni objeto de congresos interminables que sólo se queden en palabras. La paz nunca debe ser politizada. Tampoco basta con proteger monumentos: hay que proteger los ecosistemas sociales que les dan sentido. No basta con hablar de inteligencia artificial ética: hay que ayudar a los países a construir capacidades reales para gobernarla. No basta con celebrar la diversidad cultural: hay que garantizar que esa diversidad produzca inclusión, empleo digno, participación y desarrollo.

Khaled El-Enany llega a la UNESCO desde el mundo del patrimonio, pero también desde la experiencia de la gestión pública. Esa doble dimensión puede ser y es decisiva. Porque quien ha trabajado con museos, antigüedades, turismo, universidades y cooperación internacional sabe que la cultura no vive encerrada en vitrinas: vive cuando genera ciudadanía, cuando educa, cuando atrae visitantes sin destruir comunidades, cuando crea empleo, cuando fortalece la autoestima de los pueblos y cuando permite que una nación se mire a sí misma con dignidad. La UNESCO necesita precisamente eso: una nueva pedagogía de su impacto. Cada Estado miembro debería poder decir con claridad qué gana su sociedad cuando participa activamente en la organización. Cada programa debería tener indicadores de retorno. Cada red debería demostrar transferencia. Cada cátedra debería rendir cuentas. Cada proyecto debería responder a una pregunta sencilla y poderosa: ¿cómo mejora esto la vida de las personas? La autoridad moral de la UNESCO seguirá dependiendo de sus principios. Pero su fortaleza futura dependerá también de su capacidad para traducir esos principios en resultados. En tiempos de guerras, desigualdad, desinformación, crisis climática y fractura social, la UNESCO tiene que ser una organización profundamente humanista, sí, pero también eficaz, transparente y medible.

El nuevo liderazgo de Khaled El-Enany puede marcar esa transición: de una UNESCO admirada por su legado a una UNESCO respetada por su capacidad de transformar. Una UNESCO que proteja la memoria, pero que también genere futuro. Una UNESCO que hable a los gobiernos, pero que vuelva siempre a los pueblos. Una UNESCO que entienda que la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación no son gastos: son inversiones estratégicas en paz, desarrollo y humanidad. Porque el verdadero retorno de la UNESCO no debe medirse solo en presupuestos. Debe medirse en países que educan mejor, ciudades que protegen su patrimonio, jóvenes que encuentran oportunidades, periodistas que trabajan con libertad, miembros que trabajen de verdad para reforzar sus ideales, comunidades que recuperan su memoria y sociedades que comprenden que la paz también produce riqueza. No una riqueza fría, sino una riqueza humana: la que nace cuando el conocimiento, la cultura y la dignidad se convierten en política pública y de políticas públicas el nuevo director sabe, nos esperan cuatro años de transformación, como ciudadana, docente, escritora, miembro 1447 de la cátedra UNESCO: Patrimonio y sociedad, defensora de la cultura de paz, Y enamorada de mi institución, espero de esta nueva etapa una UNESCO más cercana a los pueblos, más visible en la vida cotidiana de las comunidades y más capaz de demostrar que invertir en cultura, educación y conocimiento no es un lujo, sino una forma inteligente, justa y necesaria de construir futuro. Porque cuando la UNESCO logre que la cultura genere retorno, que la educación produzca dignidad, que la ciencia sirva a la paz y que el patrimonio se convierta en oportunidad, entonces su misión dejará de ser solamente institucional: se volverá profundamente humana. Y esa, quizás, sea la gran promesa de este nuevo tiempo, lo que nos promete el liderazgo de khaled el Enany. ---------------------------

Texto elaborado sin IA