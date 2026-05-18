Reyna
|Poesía
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desidia de existir
dándote
desde el silencio
de la inmensidad
naturalmente
en lucha
abierta
a la intemperie
de espada
al viento
a ojos cerrados
como brizna
de mar
de voces
de ver y de oír
entre las sombras del mundo y las sobras del cielo
vibras suenas resuenas y aconteces
con lo simple
como una flor
de antes y de instantes
al deshojar la rosa sin despertarla
cuando la despetalas
escribiéndole versos y ya
¡oh! Reyna
que honras la vida
levantándote
mañana a mañana
con tu canto de pájaro herido
por tu amor fresco y profundo
que perfuma por las tardes azules y levanta al desconocido
ungiéndolo
que nos miras a los ojos siempre
de frente
cuando matan a unos y callan los sobrevivientes
y ahora otra vida
es aquí
eso que imanta
de las cosas
en las cosas
descorriendo
velos
con tanto amor para amar
ser
tanta cadencia tiritando
desvelándonos
con tu andar de dar
lunas
luces de la noche
Santiago Díaz presenta su nueva novela, ‘El amo’, publicada por Alfaguara, en la que continúan las andanzas y desandanzas de Jotadé, ese peculiar inspector de policía, gitano de nacimiento, visto con recelo en la comisaría, visto con recelo entre los suyos, que no terminan de tener claro qué pinta un policía calé, rodeado por tanto payo. ‘El amo’, no lo olvidemos, se enmarca en una trilogía y continúa la historia que dejó entrever en el desenlace de su anterior entrega.
Desidia de existir dándote desde el silencio de la inmensidad naturalmente, en lucha abierta a la intemperie de espada al viento...
Del 20 al 22 de mayo realizaremos en la ciudad de Puebla el VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin. El evento comprende actividades matutinas y vespertinas, en las cuales podremos escuchar las voces de escritores, académicos, gestores culturales e investigadores poblanos, de otras entidades federativas, así como de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Chile, Ecuador y España.