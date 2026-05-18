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​Reyna

Poesía
Orlando Valdez
lunes, 18 de mayo de 2026, 10:51 h (CET)

desidia de existir 

dándote 

desde el silencio 

de la inmensidad 

naturalmente 

en lucha 

abierta 

a la intemperie 

de espada 

al viento 

a ojos cerrados 

como brizna 

de mar 

de voces 

de ver y de oír 

entre las sombras del mundo y las sobras del cielo 


vibras suenas resuenas y aconteces 

con lo simple 

como una flor 

de antes y de instantes 

al deshojar la rosa sin despertarla 

cuando la despetalas 

escribiéndole versos y ya 


¡oh! Reyna 

que honras la vida 

levantándote

mañana a mañana 

con tu canto de pájaro herido 

por tu amor fresco y profundo 

que perfuma por las tardes azules y levanta al desconocido 

ungiéndolo


que nos miras a los ojos siempre

de frente 

cuando matan a unos y callan los sobrevivientes 


y ahora otra vida 

es aquí           

eso que imanta

de las cosas 

en las cosas 

descorriendo 

velos 

con tanto amor para amar 

ser 

tanta cadencia tiritando 

desvelándonos

con tu andar de dar 

lunas 

luces de la noche 

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​Reyna

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