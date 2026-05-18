lunes, 18 de mayo de 2026, 10:51 h (CET)

desidia de existir dándote desde el silencio de la inmensidad naturalmente en lucha abierta a la intemperie de espada al viento a ojos cerrados como brizna de mar de voces de ver y de oír entre las sombras del mundo y las sobras del cielo

vibras suenas resuenas y aconteces con lo simple como una flor de antes y de instantes al deshojar la rosa sin despertarla cuando la despetalas escribiéndole versos y ya

¡oh! Reyna que honras la vida levantándote mañana a mañana con tu canto de pájaro herido por tu amor fresco y profundo que perfuma por las tardes azules y levanta al desconocido ungiéndolo

que nos miras a los ojos siempre de frente cuando matan a unos y callan los sobrevivientes

y ahora otra vida es aquí eso que imanta de las cosas en las cosas descorriendo velos con tanto amor para amar ser tanta cadencia tiritando desvelándonos con tu andar de dar lunas luces de la noche