El Geolodía asteroidal y el reconocimiento a Jesús Martínez Frías



La ciencia avanza cuando el ser humano aprende a mirar de otra manera aquello que siempre ha tenido delante. Durante siglos, observamos las montañas, las rocas y los paisajes terrestres sin sospechar que esos mismos procesos geológicos también podían encontrarse en otros mundos. Hoy sabemos que la geología no termina en la Tierra: continúa en Marte, en la Luna y en los asteroides que viajan silenciosamente por el Sistema Solar.

En este contexto surge una de las iniciativas de divulgación científica más interesantes de los últimos años: El Geolodía asteroidal.

El Geolodía: aprender a mirar el planeta

El Geolodía nació en España en 2005 como una propuesta de divulgación científica impulsada por la Sociedad Geológica de España, con el apoyo de instituciones científicas y educativas. Su objetivo es sencillo y profundo al mismo tiempo: acercar la geología a la sociedad bajo un lema tan breve como revelador: «Mira lo que pisas».

Cada año, miles de personas participan gratuitamente en excursiones guiadas por geólogos que explican el origen de las rocas, la formación de los paisajes, la historia de la Tierra y la importancia del patrimonio geológico. Entre 2020 y 2025 participaron más de 50.000 personas, lo que demuestra el enorme interés social por comprender el planeta en el que vivimos.

Pero la ciencia contemporánea ya no se conforma con estudiar únicamente la Tierra.

De la geología terrestre a la geología planetaria

Tras la pandemia, la Comisión de Geología Planetaria de la Sociedad Geológica de España impulsó una evolución natural del Geolodía: los llamados Geolodías planetarios. La idea era fascinante: trasladar el espíritu de las excursiones geológicas a otros escenarios del cosmos.

Así comenzaron los Geolodías dedicados a Marte, la Luna, las lunas heladas y, finalmente, a los asteroides.

Este salto conceptual tiene una enorme importancia filosófica y científica. La humanidad empieza a comprender que los procesos geológicos son universales. Las mismas leyes físicas que modelan un valle terrestre también han esculpido cráteres en Marte o fracturas en un asteroide.

La geología deja entonces de ser una ciencia local para convertirse en una auténtica ciencia cósmica.

Los asteroides: fósiles del origen del Sistema Solar

Los asteroides poseen un valor científico extraordinario. Son fragmentos primitivos que conservan información de los primeros tiempos del Sistema Solar, hace más de 4.500 millones de años. Podría decirse que son «fósiles cósmicos».

Mientras los planetas han cambiado profundamente por procesos geológicos internos, atmósferas o erosión, muchos asteroides permanecen relativamente inalterados. Estudiarlos equivale a abrir una cápsula del tiempo del origen planetario.

Por eso las agencias espaciales dedican enormes esfuerzos a investigarlos. Misiones como OSIRIS-REx o Hayabusa2 han permitido recoger muestras directas de asteroides y traerlas a la Tierra para su análisis.

La geología planetaria ya no pertenece a la ciencia ficción: es una disciplina central de la ciencia moderna.

El reconocimiento a Jesús Martínez Frías



El Geolodía asteroidal de 2026 incorpora además un componente profundamente simbólico y humano.

En diciembre de 2025, la Unión Astronómica Internacional decidió reconocer la trayectoria científica y divulgativa de Jesús Martínez Frías — Doctor en Ciencias Geológicas, experto del CSIC en geociencias planetarias y astrobiología y académico de las Reales Academias de Ciencias y Doctores de España—dando su nombre al asteroide del cinturón principal (19756) Martinezfrias.

No se trata únicamente de un homenaje personal. Es también el reconocimiento internacional a toda una generación de científicos que han trabajado para situar a España dentro del ámbito de la geología planetaria y la astrobiología.

Que un asteroide lleve el nombre de un científico es una de las mayores distinciones simbólicas de la astronomía contemporánea. Significa que su trabajo queda literalmente inscrito en el mapa del cosmos.

Ciencia y sabiduría



Vivimos en una época dominada por la velocidad, la información inmediata y la superficialidad. Sin embargo, iniciativas como El Geolodía nos recuerdan algo esencial: comprender el mundo requiere detenerse a observar.

La geología enseña paciencia. Las rocas hablan en escalas de millones de años. Los asteroides nos obligan a pensar en el origen mismo del Sistema Solar y, por tanto, en nuestro propio origen.

Quizá por eso la geología planetaria posee también una dimensión filosófica. Nos ayuda a comprender que la humanidad no está separada del cosmos, sino que forma parte de él. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos y los elementos químicos que constituyen nuestro cuerpo nacieron en antiguos procesos estelares y planetarios.

Mirar un asteroide es, en cierto modo, mirar nuestra propia historia.

Un viaje intelectual hacia el cosmos

El Geolodía asteroidal representa mucho más que una actividad divulgativa. Es un símbolo de la expansión del conocimiento humano. Hemos pasado de estudiar las piedras bajo nuestros pies a investigar las rocas que orbitan entre los planetas.

La curiosidad humana no tiene fronteras.

Y quizá ahí resida la verdadera sabiduría: comprender que cada avance científico amplía también nuestra conciencia sobre el lugar que ocupamos en el Universo.