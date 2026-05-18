Escapada a Oporto

Cuando pensamos en una escapada de fin de semana, solemos buscar destinos cercanos que combinen cultura, historia y ese equilibrio perfecto entre descubrir nuevos rincones, disfrutar de un buena gastronomía, junto con un hotel que esté a la altura. Y ahí es donde Oporto se convierte en una opción ideal.

La ciudad portuguesa enamora nada más llegar: su casco histórico, las calles adoquinadas llenas de encanto, las fachadas revestidas de azulejos y sus emblemáticas bodegas junto al río Duero convierten cada rincón en una postal. Además, su cercanía con España —a apenas una hora en avión desde Madrid y a poco más de cinco horas en coche— la hace perfecta para una escapada improvisada.

Una ciudad que invita a pasear sin prisas, a perderse entre sus estrechas callejuelas y a dejarse llevar por su gastronomía local, convirtiendo un simple fin de semana en un viaje que simplemente te dejará huella.



Recién llegada de Oporto y todavía con el recuerdo en la retina de sus fachadas de azulejos y los paseos en barco por el río Duero, vuelvo también con el descubrimiento de un hotel que marcó nuestra estancia en la ciudad: el hotel Crowne Plaza Porto. Situado en el elegante y tranquilo barrio de Boavista y alejado del bullicio más turístico pero con todo a mano, se convirtió en el punto de partida perfecto para descubrir la esencia de la ciudad durante un par de días.

Después de largas caminatas por las empinadas calles de Oporto, regresar al hotel era casi un pequeño ritual de descanso: un auténtico refugio urbano donde desconectar del bullicio y recargar energías.

Aunque por su ubicación y estética podría parecer un hotel orientado principalmente al viajero de negocios, lo cierto es que durante nuestra estancia descubrimos un alojamiento perfecto también para disfrutar la ciudad con calma. A pocos minutos de la emblemática Casa da Música, la Fundación de Serralves o el Jardín Botánico, nos permitió movernos cómodamente entre el centro histórico y la costa atlántica, alternando las visitas culturales con escapadas a la playa.

Crowne Plaza Porto pertenece a la colección Premium de IHG Hotels & Resorts y combina la elegancia contemporánea con el confort de un gran hotel urbano. Sus 15 plantas y su arquitectura moderna destacan en el skyline de Boavista, aunque es al cruzar sus puertas cuando realmente se percibe esa atmósfera sofisticada y acogedora que invita a quedarse.



Uno de los aspectos que más llaman la atención es la reciente renovación integral de sus 232 habitaciones, incluidas 42 suites, una transformación que apuesta por un estilo contemporáneo inspirado en la estética New Modern, donde diseño, comodidad y bienestar conviven de forma natural. Durante nuestra estancia, esa sensación de calma estaba presente en cada detalle: los tonos neutros, la luz natural y los materiales cálidos creaban espacios pensados para descansar de verdad tras un día agotador recorriendo la ciudad. Pero si hubo algo que realmente marcó la diferencia fue la comodidad de la cama: ese colchón mullido y envolvente que hacía que, al tumbarte, el cuerpo se relajara al instante y dormir profundamente resultara casi inevitable.



Las exclusivas 42 suites, distribuidas entre las plantas 4 y 15, cuentan con superficies que van desde los 42 hasta los 160 metros cuadrados y se adaptan a diferentes tipos de viajeros. Desde las acogedoras Junior Suite y Corner Junior Suite, perfectas para una escapada urbana, hasta opciones más amplias como la One Bedroom Suite, la Diplomatic Suite o la espectacular Presidential Suite, que presume de unas privilegiadas vistas sobre Oporto.

Según explica Jean Jean Hélière, Area General Manager de Crowne Plaza Portugal, esta profunda renovación supone un paso clave dentro de su estrategia orientada a elevar tanto la calidad de sus instalaciones como la experiencia integral del huésped. Y lo cierto es que, tras haberme alojado allí, resulta fácil entender por qué el Crowne Plaza Porto se ha consolidado como uno de los grandes referentes de hospitalidad de la ciudad: su nuevo diseño logra equilibrar modernidad y calidez, haciendo que cada estancia resulte cómoda y elegante a partes iguales.



La experiencia en este establecimiento se completa con la propuesta gastronómica de su restaurante soMOS, un espacio concebido en torno al concepto portugués de partilha, que no significa otra cosa que “compartir”, una filosofía muy ligada también a nuestra forma de entender la gastronomía…. Al frente de los fogones el chef Jorge Sousa, que apuesta por una cocina de inspiración mediterránea donde el producto local y de temporada adquiere un papel protagonista.

Su cocina, basada en productos locales y de temporada, reinterpreta la tradición portuguesa con un enfoque contemporáneo y creativo, muchas de sus creaciones han sido elaboradas con ingredientes frescos procedentes del propio huerto urbano del hotel, reforzando así su compromiso con la proximidad y la autenticidad gastronómica.

Me llamó especialmente la atención el ambiente cosmopolita del restaurante, frecuentado tanto por huéspedes el hotel como por locales, y cuyo lleno absoluto un jueves por la noche me confirmó que se ha convertido en uno de los puntos gastronómicos de referencia de la zona.

Un tip: en su bar/coctelería probamos su famoso cóctel Porto Tonic! un delicioso cóctel elaborado con vino de Oporto blanco —o Tawny— con tónica, perfecto para adentrarte en la cultura local y degustar uno de los sabores más típicos de la ciudad.



Para quienes buscan desconectar, el hotel cuenta además con un SPA con circuito de aguas, sauna, baño turco y tratamientos faciales, corporales así como de masajes personalizados, ideal para relajarse después de una jornada de largas caminatas. También dispone de un Fitness Centre abierto las 24 horas, totalmente equipado para quienes no quieren renunciar a su rutina deportiva ni siquiera durante una escapada.



Crowne Plaza Porto, es mucho más que un lugar donde alojarse: un refugio urbano donde el diseño contemporáneo, la gastronomía de autor y el bienestar se unen en pleno corazón de Boavista para descubrir Oporto desde otra perspectiva. El broche perfecto para una escapada de fin de semana.

Hotel Crown Plaza Porto Av. Da Boavista 1466, 4100-114 Porto, Portugal Teléfono: + 351 22 607 https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/es/es/porto/opocp/hoteldetail