Hermandad del Cachorro presenta la exposición “Romae Fuit. Memoria jubilar del Cachorro en Roma”

El Santísimo Cristo de la Expiración, conocido como “El Cachorro de Triana”, y la Esperanza Coronada de Málaga, llegaron a Roma el miércoles 14 de mayo de 2025, tras más de dos días de viaje por carretera desde Sevilla y Málaga.

La Gran Procesión en la que participó el Cachorro y la Esperanza Coronada tuvo lugar el sábado 17 de mayo de 2025, en el marco del Jubileo de las Cofradías, recorriendo las calles de Roma desde la Plaza de San Pedro y pasando por el Coliseo, el Arco de Constantino y otras zonas históricas.

Por lo tanto se cumple en estos días del mes de mayo el primer aniversario de esta histórica procesión que se recoge íntegramente en textos y fotos en los libros El Cachorro en Roma y Esperanza Coronada de Málaga en Roma , que se acaba de reeditar por la editorial Sevilla Press.



Los autores del libro del Cachorro son: Textos: Miguel Gallardo Rodríguez, Marina Bernal Guerrero, Paloma Saborido Sánchez, José Luis Aldea, Sergio Morales Millán, Diana Navarro, Fernando de la Portilla de Juan, Juan Antonio Martos Núñez, Eva Ruiz, Enrique Romero, Fernando Morales Núñez, Antonio Núñez de Herrera, Juan Manuel Rodríguez, Adrián Pineda Peña, Isabel Fayos, Aquilino Luque, Ana Enterría, José Joaquín Gallardo, Macarena García Naranjo, Moisés Ruz, Manuel Ruiz, Francisco Pérez, Ana González Montiel, José Manuel Pozo Alves, Macarena Ruiz, Santiago Bellido, Paco Velarde, Ismael Vargas, Pascual González, Manuel Lamprea, Miguel Pérez, Jesús Pozuelo, Antonio M. Rosa Mérida y Antonio M. Garrido Moraga. Fotografías: Daniel Valencia, Domingo Pozo Morón, José Manuel Vega Jiménez, Fernando Salazar, Ángel Bajuelo, Jesús Pozuelo, Román Calvo Jambrina, Francis González y Archivo de la Archicofradía de Paso y Esperanza (Málaga).

La exposición podrá visitarse en el Ayuntamiento de Sevilla desde el 8 hasta el 23 de mayo de 2026, y se presenta como un proyecto expositivo de carácter narrativo, documental y devocional que ofrece por primera vez una lectura completa de este acontecimiento extraordinario desde su origen hasta su repercusión espiritual, cultural y social.

Teniendo como comisario a Manuel Romero Luque, la muestra propone un recorrido estructurado en torno a un eje fundamental: la devoción al Santísimo Cristo de la Expiración, entendida como hilo conductor y verdadero motor de toda la historia. Esta devoción, transmitida como un legado espiritual de generación en generación, sostiene el sentido de cada gesto, cada decisión y cada esfuerzo que acompañó al Señor en su camino hasta Roma.

El recorrido expositivo se articula a través de fotografías, documentos inéditos, piezas significativas y testimonios que permiten al visitante adentrarse en el proceso completo del Jubileo: desde la invitación inicial, las decisiones previas y la organización del proyecto, hasta los preparativos, el traslado del Santísimo Cristo de la Expiración, su presencia en Roma y los actos celebrados en el marco del Jubileo.

La exposición reconstruye así, no solo la cronología de un hecho excepcional, sino también la lógica interna de una experiencia profundamente marcada por la fe y la devoción.

El diseño expositivo, a cargo de mon.producciones bajo la dirección de Rocío Monsalves, se concibe como una experiencia inmersiva en la que la luz adquiere un papel protagonista como elemento simbólico y narrativo. El Santísimo Cristo de la Expiración es interpretado como la luz que guía el camino, y la iluminación se convierte en herramienta esencial para construir un discurso expositivo de fuerte carga emocional y espiritual.

“Romae Fuit” se plantea, así como un proyecto que combina crónica histórica, patrimonio y experiencia sensorial, permitiendo al visitante comprender cómo la devoción al Santísimo Cristo de la Expiración ha sido la fuerza que ha dado cohesión y sentido a uno de los episodios más relevantes de la Hermandad en su historia contemporánea.

La muestra será inaugurada oficialmente el 8 de mayo de 2026 y será de libre acceso.