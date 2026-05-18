En la Sala Benito Pérez Galdos, del Ateneo de Madrid, en la calle del Prado, número 21, promovido por la Sección Africanista, ha tenido lugar la conferencia Túnez contemporáneo: historia y poesía, presentada y coordinada por el Presidente de dicha sección, Basilio Rodríguez Cañada, y en la que participaron, además, por orden de intervención, Maria Antonia García de León ; Marwa Marnaoui y Ridha Mami.

Maria Antonia García de León; Marwa Marnaoui; Ridha Mami y Basilio Rodríguez Cañada

María Antonia García de León

María Antonia García de León, profesora de Sociología (UCM), escritora y poeta e integrante de la Junta Directiva de la Sección Africanista del Ateneo, disertó sobre el perfil de los intelectuales en el Magreb.

Conferencia Túnez contemporáneo: historia y poesía

Tras Maria Antonia García de León, impartieron la conferencia Túnez contemporáneo: historia y poesía, Marwa Marnaoui, Catedrática de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de Kairouan (Túnez) y Ridha Mami, Catedrático de la Universidad de La Manaouba (Túnez), Presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes (AHA), escritor y traductor.

Marwa Marnaoui, fue leyendo varios retazos de la conferencia y después Ridha Mami, recitó varios textos poéticos con interesantes y enriquecedores comentarios políticos sobre su país.





Conferencia Túnez contemporáneo: historia y poesía, en el Ateneo de Madrid, Sección Africanista, con Basilio Rodríguez Cañada, M.ª Antonia García de León, Ridha Mami y Marwa Marnaoui

El profesor Ridha Mami es una de las figuras más destacadas del hispanismo tunecino contemporáneo, y su trabajo establece un puente entre la historia sociopolítica de Túnez y la poesía como expresión de resistencia y libertad y ha recibido, entre otros, el Premio Internacional de Literatura Gustavo Adolfo Bécquer (2013) y el Premio Internacional Ibn Arabí (2018) por su labor cultural y traductora.

Ridha Mami ha descrito la situación de Túnez como un país marcado por una fuerte crisis económica y desigualdad social, donde "ya no hay clase media, solo pocos ricos y muchísimos pobres" Esta tensión política y económica —acentuada tras la Primavera Árabe— aparece también reflejada en la literatura y la poesía, a las que Mami considera refugios y armas críticas frente a la represión y el autoritarismo.

Poesía tunecina según Ridha Mami

En su obra Antología de poesía tunecina contemporánea (Sial Pigmalión, 2019), Mami traduce y presenta poemas de diecisiete autores que abarcan casi un siglo de historia nacional, desde la colonización francesa hasta la revolución de 2011.

Los textos revelan una poesía comprometida, contestataria y combativa, donde se mezclan la esperanza, la nostalgia y la denuncia social.

La antología recorre cuatro grandes etapas históricas: Colonización francesa – Poetas que reflejan la pérdida de identidad y la lucha por la dignidad; Gobierno de Bourguiba – La construcción de una república secular marcada por tensiones sociales; Régimen de Ben Ali – Décadas de censura y opresión política y Revolución y posrevolución – Voces que celebran, cuestionan y reinterpretan la libertad recién conquistada.

Entre los poetas reunidos destacan nombres como Abul-Qasim Chebbi, Awled Ahmed, Adam Fethi o Moncef Ouhaibi, quienes representan el espíritu de una poesía revolucionaria que Ridha Mami ha dado a conocer en el ámbito hispano.

En síntesis, la labor de Ridha Mami combina investigación filológica, traducción literaria y reflexión política. A través de su obra, se entiende Túnez no solo como un espacio geográfico, sino como una memoria viva de luchas, sueños y versos que dialogan con las tradiciones poéticas del mundo árabe y con la literatura española contemporánea.

Historia contemporánea de Túnez

1. Independencia y construcción del Estado (1956–1987)

Tras lograr su independencia de Francia en 1956, Túnez fue liderado por Habib Bourguiba, quien impulsó un proyecto modernizador: Reforma educativa y expansión de la enseñanza pública Código del Estatuto Personal (avanzado en derechos de la mujer en el mundo árabe) Estado laico con fuerte centralización

En 1957 se proclamó la República Tunecina. Aunque Bourguiba promovió avances sociales, su gobierno evolucionó hacia el autoritarismo.

2. El régimen de Ben Ali (1987–2011)

En 1987, Zine El Abidine Ben Ali asumió el poder mediante un “golpe médico” que declaró incapacitado a Bourguiba.

Su mandato se caracterizó por: Crecimiento económico con desigualdades regionales Fuerte control político y censura Corrupción estructural

3. La Revolución de 2011 y la Primavera Árabe

El 17 de diciembre de 2010, el vendedor ambulante Mohamed Bouazizi se inmoló en protesta por abusos policiales. Su acto desencadenó movilizaciones masivas que culminaron en enero de 2011 con la caída de Ben Ali.

Túnez se convirtió en el símbolo inicial de la Primavera Árabe.

4. Transición democrática y desafíos actuales

En 2014 se aprobó una nueva Constitución democrática. Sin embargo, el proceso ha enfrentado: Crisis económica persistente Tensiones entre islamistas y laicos Concentración de poder presidencial desde 2021 bajo Kais Saied, quien ha sido acusado de debilitar instituciones democráticas

Hoy, Túnez atraviesa una etapa de redefinición política y social.

Tras la conferencia hicieron uso de la palabra el profesor de Historia Contemporánea y de Relaciones Internacionales en el Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Juan Manuel Riesgo y Abdo Tounsi, Presidente del Círculo Intercultural Hispano Árabe (CIHAR).