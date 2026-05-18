Exitosa recogida de alimentos en L'Eliana para los animales rescatados

La protectora El Arca de Noemí, dedicada al rescate de perros, gatos y conejos, realizó el pasado sábado una recogida de alimentos en el Kiwoco de L'Eliana para poder alimentar a todos los animales rescatados.



Tras un imprevisto surgido, solamente se pudo recoger durante la tarde, pero la gente se acercó a colaborar comprando alimentos y donándolos posteriormente. Estuve allí representando a la entidad como voluntario para que todas las víctimas del maltrato y abandono sean alimentadas.

Cuantos más alimentos tenga la protectora y más recursos para veterinarios, más animales víctimas de la maldad humana podrá recoger.



La última intervención de la entidad sin ánimo de lucro fue en un rescate de más de 10 cachorros en un contenedor de basura situado en Torrent, además de haber recibido recientemente otro aviso en Buñol por unos gatos arrojados a una acequia, cuyo caso ha sido remitido a otra protectora cercana.

En un comunicado El Arca de Noemí quiere públicamente agradecer a las personas que colaboraron donando alimentos y recuerda que cada día reciben casos de animales cada vez más escalofriantes.

En la nota de prensa remitida a los medios de comunicación señalan que se necesita más implicación por parte de las administraciones para perseguir el maltrato animal y ayudar a las protectoras que rescatan animales víctimas del maltrato o abandono, así como promover la educación desde la infancia en la empatía hacia todos los animales.

La labor del colectivo podrá seguirse a través de la página de Instagram @elarcadenoemivlc. Dale a seguir y colabora con tantos animales desechados por el humano como basura.