Zierbena incorpora un servicio municipal de préstamo de ayudas técnicas

La colaboración con la Fundación Bultzatu, que gestiona el Banco de Ayudas Técnicas, permitirá a sus habitantes acceder de forma ágil a sillas de ruedas, camas articuladas y otros apoyos El ayuntamiento de Zierbena y la Fundación Bultzatu, que gestiona el Banco de Ayudas Técnicas (BAT), han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha un servicio municipal de cobertura de ayudas técnicas. Gracias a este acuerdo, las personas que necesiten sillas de ruedas, camas articuladas, andadores u otros apoyos podrán solicitarlos en los servicios sociales y acceder a ellos mediante el sistema de préstamo del BAT.

El objetivo de este servicio es brindar un apoyo adicional a las personas con dificultades de movilidad o en situación de dependencia, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad, y contribuir a su bienestar en el hogar, favoreciendo la autonomía personal y facilitando los cuidados.

En un contexto de envejecimiento de la población, el Ayuntamiento da respuesta a la demanda de estos artículos mediante el servicio especializado que presta el BAT, que se basa en la reutilización de ayudas técnicas, la solidaridad y la colaboración con las entidades locales.

El Ayuntamiento conoce de primera mano la importancia de las ayudas técnicas. Hasta ahora, había dado respuesta a esta necesidad con un pequeño servicio de préstamos gestionado directamente desde el ámbito municipal. La experiencia acumulada y la identificación de sus necesidades específicas han llevado a dar un paso más allá con la incorporación del BAT, que permite ofrecer una atención completa y especializada, donándole además el material de que dispone el ayuntamiento para su reutilización.

Funcionamiento del servicio especializado

El funcionamiento del servicio es sencillo y cercano. Las personas interesadas deben dirigirse a los servicios sociales del municipio, que valora la solicitud y la remite al BAT. A partir de ahí, el equipo especializado se encarga de gestionar el préstamo.

La terapeuta ocupacional del BAT realiza una entrevista con la persona usuaria o solicitante para conocer su situación y recomienda el material más adecuado en función de las necesidades. Posteriormente, los productos se entregan en el domicilio y, en el caso de elementos como camas y las grúas, se instalan y quedan listos para el uso. En casos urgentes o para materiales más pequeños, también existe la opción de recogida directa. El préstamo se mantiene durante todo el tiempo necesario y en ese periodo el servicio incluye el mantenimiento y la resolución de posibles incidencias.

Para acceder a los equipos las personas usuarias realizan un pequeño depósito que se devuelve cuando finaliza el préstamo. En el caso de las ayudas técnicas mas complejas, como sillas, grúas y camas, se establece una cuota simbólica; cantidades que se eliminan en situaciones de dificultad económica.

El nuevo servicio ya está en marcha y el siguiente paso desde el ayuntamiento es comunicarlo a toda la vecindad para que puedan beneficiarse todas las personas que necesiten estos artículos. Además, se tiene conocimiento de casos concretos para realizar las primeras solicitudes.

Red de 27 ayuntamientos

El Banco de Ayudas Técnicas es un proyecto sin ánimo de lucro impulsado por la Fundación Bultzatu desde 2019 para garantizar el acceso rápido y equitativo a artículos de apoyo esenciales para la vida diaria. Su modelo se basa en la reutilización de ayudas técnicas - organiza anualmente una campaña de recogida de productos usados-, el asesoramiento profesional y la colaboración con los servicios y entidades sociales. Se articula a través de dos líneas complementarias: El BAT Municipal, que integra el servicio en los ayuntamientos y el BAT Asistencial, que trabaja con entidades sociales y sanitarias para llegar a colectivos especialmente vulnerables.

Con este acuerdo, Zierbena se suma a una red que ya da cobertura a 27 municipios – todos de Bizkaia excepto uno alavés- extendiendo su acción a una población de 137.168 habitantes en un territorio de 719 km².

