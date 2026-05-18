Zierbena incorpora un servicio municipal de préstamo de ayudas técnicas
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La colaboración con la Fundación Bultzatu, que gestiona el Banco de Ayudas Técnicas, permitirá a sus habitantes acceder de forma ágil a sillas de ruedas, camas articuladas y otros apoyos
El ayuntamiento de Zierbena y la Fundación Bultzatu, que gestiona el Banco de Ayudas Técnicas (BAT), han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha un servicio municipal de cobertura de ayudas técnicas. Gracias a este acuerdo, las personas que necesiten sillas de ruedas, camas articuladas, andadores u otros apoyos podrán solicitarlos en los servicios sociales y acceder a ellos mediante el sistema de préstamo del BAT.
El objetivo de este servicio es brindar un apoyo adicional a las personas con dificultades de movilidad o en situación de dependencia, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad, y contribuir a su bienestar en el hogar, favoreciendo la autonomía personal y facilitando los cuidados.
En un contexto de envejecimiento de la población, el Ayuntamiento da respuesta a la demanda de estos artículos mediante el servicio especializado que presta el BAT, que se basa en la reutilización de ayudas técnicas, la solidaridad y la colaboración con las entidades locales.
El Ayuntamiento conoce de primera mano la importancia de las ayudas técnicas. Hasta ahora, había dado respuesta a esta necesidad con un pequeño servicio de préstamos gestionado directamente desde el ámbito municipal. La experiencia acumulada y la identificación de sus necesidades específicas han llevado a dar un paso más allá con la incorporación del BAT, que permite ofrecer una atención completa y especializada, donándole además el material de que dispone el ayuntamiento para su reutilización.
Funcionamiento del servicio especializado
La terapeuta ocupacional del BAT realiza una entrevista con la persona usuaria o solicitante para conocer su situación y recomienda el material más adecuado en función de las necesidades. Posteriormente, los productos se entregan en el domicilio y, en el caso de elementos como camas y las grúas, se instalan y quedan listos para el uso. En casos urgentes o para materiales más pequeños, también existe la opción de recogida directa. El préstamo se mantiene durante todo el tiempo necesario y en ese periodo el servicio incluye el mantenimiento y la resolución de posibles incidencias.
Para acceder a los equipos las personas usuarias realizan un pequeño depósito que se devuelve cuando finaliza el préstamo. En el caso de las ayudas técnicas mas complejas, como sillas, grúas y camas, se establece una cuota simbólica; cantidades que se eliminan en situaciones de dificultad económica.
Red de 27 ayuntamientos
Con este acuerdo, Zierbena se suma a una red que ya da cobertura a 27 municipios – todos de Bizkaia excepto uno alavés- extendiendo su acción a una población de 137.168 habitantes en un territorio de 719 km².
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