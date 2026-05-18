Las voces del VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin

Como les anticipé la semana pasada, del 20 al 22 de mayo realizaremos en la ciudad de Puebla el VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin (https://bit.ly/49ytdvy).

El evento comprende actividades matutinas y vespertinas, en las cuales podremos escuchar las voces de escritores, académicos, gestores culturales e investigadores poblanos, de otras entidades federativas, así como de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Chile, Ecuador y España.

Esta edición reviste una importancia especial porque, además de propiciar el encuentro entre la poesía, la reflexión académica y la gestión cultural, abre un espacio para dialogar en torno al Manifiesto del Saber Infinitista, documento escrito por el doctor Miguel Ángel Martínez Barradas, desde el horizonte de Sabersinfin.

El Manifiesto del Saber Infinitista plantea una visión humanista, educativa y cultural en la cual la poesía no se reduce a una expresión estética, sino que se concibe como una vía de expansión de la conciencia, de pensamiento crítico y de transformación de la realidad. En tiempos marcados por la fragmentación, la prisa y la saturación informativa, el saber infinitista reivindica la palabra poética como una forma de resistencia, lucidez y reencuentro con la profundidad humana.

Comparto a continuación algunos de los nombres de las voces que escucharemos, así como una brevísima síntesis curricular de su trayectoria.

Miguel Ángel Martínez Barradas

Es doctor en Literatura Hispanoamericana y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. En el ámbito académico, se desempeña como docente de literatura, filosofía y arte en el nivel superior.

Su obra comprende artículos de investigación, columnas periodísticas y libros de poesía y ensayo. En el ámbito profesional, dirige el sello editorial El Mundo Iluminado, especializado en hermetismo, ocultismo y esoterismo. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y una de las voces centrales en la formulación teórica del saber infinitista.

Luis G. Benavides Ilizaliturri

Es educador, pensador y conferencista internacional mexicano, con trayectoria académica y educativa en más de sesenta países. Ha sido asesor de ministros de Educación y promotor de modelos educativos reconocidos por organismos como la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Organización de los Estados Americanos. Fue presidente del Consejo Nacional Técnico de la Educación y directivo de organismos internacionales vinculados con la cooperación educativa.

Entre sus distinciones destaca la Orden de las Palmas Académicas, otorgada por el gobierno de Francia por sus aportaciones pedagógicas. Es doctor honoris causa por la Universidad Mesoamericana y considerado uno de los educadores contemporáneos más influyentes en el ámbito internacional.

Salvador Calva Morales

Posee una destacada trayectoria en las áreas de educación, medicina veterinaria, zootecnia y literatura. Es doble magíster y doctor en Administración de Negocios, además de contar con un posdoctorado en Ciencias de la Educación. Ha sido distinguido con múltiples doctorados honoris causa tanto en México como en el extranjero, incluido uno otorgado en Londres por The England and Wales University.

Actualmente se desempeña como presidente y rector del Sistema Universidad Mesoamericana. Es autor de sesenta y cinco libros que abarcan poesía, ensayo y reflexión educativa.

Miriam de León

Escritora guatemalteca. Ha publicado los poemarios Clepsidra (2018), Trashumante (2019), Río revuelto (2021), Poesía insubordinada (2023) y Búsqueda de palabras (2025), así como los libros de cuentos La chica de la bicicleta (2020) y Los zapatos del tío Valentín (2024).

Es miembro de PEN Internacional, de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala (AMPEG) y del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guatemala.

María Dolores Pliego Domínguez

Escritora mexicana originaria de Toluca, Estado de México. Obtuvo la licenciatura en Letras Latinoamericanas en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también cursó la maestría en Educación y Docencia; actualmente es candidata a doctora en Educación.

Ha sido galardonada en múltiples ocasiones. Es autora de los poemarios De Lesbia a Catulo y La escoba de Goliat. En la actualidad se desempeña como profesora en el Centro Universitario UAEM Amecameca y como asesora metodológica del Bachillerato General en la zona Oriente.

Adriana Terán (Poetisa Cálida)

Escritora mexicana multipremiada, con una amplia trayectoria literaria y cultural. Integrante de la Academia de Literatura de la SMGE; socia de SADE Central y de APA Alfonsina Storni; presidenta filial de RAIAL en Argentina; corresponsal cultural de Mosaicos y Letras y Sabersinfin.

Es embajadora de Cultura y Paz, articulista y colaboradora en diversas revistas literarias.

Eva Díaz Alarcón

Escritora española, coach, maestra de yoga e investigadora. Es creadora de los métodos MetaYogic® y Método PITA® – Tu Cuerpo, Tu Templo, enfocados en el bienestar emocional, la comunicación consciente y la salud mental desde una perspectiva integradora.

Autora de diversos libros sobre conciencia, emociones y desarrollo personal, su trabajo articula cuerpo, emoción, meditación, creatividad y comunicación en procesos de transformación humana.

Nancy Almassio

Docente y poeta argentina, originaria de Necochea. Ha obtenido diversas distinciones, entre ellas el Primer Premio Internacional en el IX Concurso Poético Internacional UPF Argentina (2020) por la poesía Mi paz, tu paz.

Es autora de los libros Hombres irreales (2017), Mujeres reales (2018), Amores invisibles (2020), Poética de la esperanza (2024), El exilio de las almas (2025) y Poesía infinita (2026). Además, coordina Sabersinfin en Necochea, Argentina.

Mireya Ramírez Martínez

Es directora de Investigación de la Universidad Internacional de Investigación México (UIIMEX). Cuenta con cincuenta años de experiencia como comunicadora de periodismo hiperlocal. Tiene estudios de Periodismo, Administración, maestría en Alta Dirección y Gerencia Estratégica, así como especialidades en Políticas Públicas.

Durante los últimos diez años se ha desempeñado como investigadora. Su modelo personal para la enseñanza de metodología de la investigación impacta a estudiantes y comunidad académica con profundidad epistémica, pensamiento crítico y visión transformadora en posgrados de administración, dirección de proyectos, educación y políticas públicas.

Miguel Eduardo Garaicoa Cruz

Educador y teólogo ecuatoriano. Es licenciado en Educación y en Teología, con maestrías en Teología y en Gerencia y Docencia en Educación Superior. Completó su formación con un doctorado en Teología y actualmente es candidato al Doctorado en Administración e Innovación en Negocios por la UIIMEX.

Sirve como pastor senior del Centro Cristiano de Milagro y es accionista de la Unidad Educativa Liceo Cristiano de Milagro, en la ciudad de Milagro, Ecuador.

Apasionado por formar líderes íntegros, combina su experiencia pastoral con la gestión educativa para impactar a familias y estudiantes con fe, conocimiento y visión de futuro.

Ana María Torres Hernández

De origen colombiano, es economista y doctora en Ciencia Política por vocación académica. Cuenta con maestría en Ciencias Financieras. Completó su formación con un doctorado en Ciencia Política y actualmente cursa estudios de posdoctorado en la Universidad Internacional de Investigación México (UIIMEX).

Desempeña su labor como docente investigadora en la Escuela de Economía Solidaria y en la Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad UNIMINUTO DE DIOS, donde cuenta con experiencia en dinámicas organizacionales del sector solidario, con énfasis en desarrollo territorial.

Apasionada por la investigación aplicada y la formación de profesionales con conciencia social, combina su experiencia en economía solidaria, ciencias financieras y política pública para impactar comunidades y organizaciones con rigor académico, visión territorial y compromiso con el desarrollo sostenible.

Alan Villegas Herrera

Es licenciado y maestro en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Es miembro del Seminario de Genealogía Mexicana del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y de la Academia Mexicana de Genealogía y Heráldica.

Actualmente cursa el doctorado en Estudios Históricos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP.

Enrique Canchola Martínez

Destacado médico y académico mexicano, especialista en psiconeuroendocrinología y neurociencias. Con una trayectoria de casi cincuenta años en la UAM y la UNAM, ha sido pionero en la investigación sobre la influencia de las hormonas en la estructura cerebral y el comportamiento.

Su labor combina la medicina clínica con la docencia y la divulgación científica de alto nivel. Asimismo, ha logrado integrar su experiencia científica con su amor por las letras, tendiendo un puente entre la neurociencia y la poesía. Es doctor honoris causa por la Universidad Mesoamericana.

Mariela Peruffo

Originaria de Quilmes, Argentina, y egresada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, se especializó en clínica de niños y adolescentes.

Con veintidós años de práctica psicoanalítica, dirige un centro psicointegral y ha creado el dispositivo Arte Analítico. Es autora de obras como La cucaracha se transformó en pluma y El lenguaje del cuerpo de un sujeto creador.

Coordina Sabersinfin Buenos Aires, produce el programa Poesía Lunar y conduce Entre Versos en Sabersinfin.com.

Alicia Flores

Médica ginecobstetra, ejerció durante treinta y cinco años y, a los cincuenta y ocho, se jubiló para dedicarse a la literatura. Es autora de los poemarios Naufragio, Las 1001 emociones y Atributos forales, y ha participado en diversas antologías colectivas.

En narrativa breve destacan Los cuentos claros y el relato espeso, Suave de Sur a Norte y Alcanzar el sol, obra con la que obtuvo el Premio Nacional de Cuento Ramón López Velarde en 2019.

Ha publicado ocho novelas, cinco de ellas bajo el sello de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras con distintas editoriales. Es integrante del Círculo de Escritores Sabersinfin.

Carlos Pereira Cohen

Boliviano, residente en Mar del Plata, Argentina. Médico, músico saxofonista y piloto internacional de yate. Escritor, poeta y divulgador científico.

Se desempeña como secretario de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata (SEP), del Centro de Escritores Argentinos y Latinoamericanos (CEAL) y de la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas Plásticos (SIPEA).

Además, es columnista en radio y televisión, espacios desde los cuales comparte reflexiones literarias, científicas y culturales.

Jorge A. Rodríguez y Morgado

Ingeniero civil, doctor en estructuras y nominado al Premio Nacional de Ingeniería 2021. Es columnista y comunicador en diversos medios de difusión.

Ha publicado los libros Poesía hermética: nacimiento, vida, muerte; la colección en ocho volúmenes de Psicodelia; Alefato 22: energías divinas, y está por publicar Entelequia: el fin en sí mismo, así como El legado de JARyM. Columnas para la construcción del Templo.

Elías Villalobos Saile (Saile Villalobos)

Es licenciado en Mercadotecnia y Publicidad. Trabajó en la industria farmacéutica durante treinta y tres años.

Es autor de las novelas Del odio al amor, Frente al espejo, La corporación (El secreto) y Grafiti. También es autor del poemario Mis reflexiones. Ha publicado Cuentos y fábulas, El niño navegante y Fábulas y cuentos del Búho sabio.

Fue ganador del concurso de cuento infantil BUAP-Sabersinfin con su obra El niño alebrije.

Máximo Elías Guerra Castillo

Es profesor en educación primaria, licenciado en Artes, investigador folclorista y hablante de lengua náhuatl.

Fundó y dirige desde 1965 el Ballet Folklórico de Puebla, con el que ha realizado treinta y ocho giras internacionales por los cinco continentes, promoviendo la cultura de Puebla y México.

Fue integrante del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, además de músico tradicional, artista plástico y cantor en lenguas indígenas. Ha impartido conferencias sobre música, danza y cultura tradicional en diversos países y fue maestro en la Universidad de las Américas. Es autor del libro Así se viste Puebla.

Giuseppe Lo Brutto

De origen italiano, es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor-investigador del Posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del cual actualmente es director.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), ha coordinado diversos proyectos internacionales financiados por la Comisión Europea y es especialista en cooperación internacional, desarrollo y relaciones China-América Latina.

Ha impartido cátedra e investigación en instituciones de México, España, Colombia e Italia. Cuenta con más de cuarenta publicaciones académicas y ha participado como ponente en congresos internacionales en Europa y América.

Jorge J. Rodríguez Sánchez

Médico cubano-guatemalteco especializado en Psiquiatría, con maestría en Salud Pública y doctorado en Ciencias de la Salud.

Es reconocido internacionalmente por su labor en políticas de salud mental con enfoque comunitario y cuenta con más de treinta años de experiencia en cooperación internacional con la Organización Mundial de la Salud.

De 2006 a 2015 dirigió la Unidad de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington, D. C. Ha publicado cincuenta y tres libros y artículos científicos, además de incursionar en la narrativa y el ensayo. Su cuento Completamente desnudo fue galardonado en el XI Concurso Internacional de Relato Corto y Poesía Caños Dorados de España.

El VIII Encuentro Internacional de Poesía Sabersinfin será, por tanto, una oportunidad para escuchar voces diversas que, desde la literatura, la educación, la ciencia, la espiritualidad, la investigación y la gestión cultural, convergen en una misma convicción: la palabra sigue siendo una fuerza capaz de reunir, iluminar y transformar.

Cabe recordar que todos los eventos son de acceso gratuito y se transmitirán a través de los canales de Sabersinfin en Youtube y Facebook.